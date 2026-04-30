Azpilicueta ignora a los 'haters' e insonoriza el vestuario del Sevilla: "Hay mucho ruido"

César Azpilicueta, que ya está disponible después de su enésima lesión, ha intentado definir cómo se está viviendo de puertas para adentro esta primera semana en puestos de descenso y ha explicado lo que les ha pedido Luis García Plaza

El Sevilla FC se ha ejercitado en la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en una nueva sesión para preparar el importante partido del próximo lunes ante la Real Sociedad, flamante campeón del Copa del Rey que visita a los nervionenses justo cuando estrenan su puesto en zona de descenso. Dentro de lo malo, Luis García Plaza sólo lamenta dos bajas: la del sancionado Djibril Sow y la del lesionado de larga duración Marcao Teixeira.

El resto de jugadores entre algodones se han ido sumando durante la semana, casos del propio suizo (que volvió tocado de Pamplona), de Gabriel Suazo o de César Azpilicueta. El veterano defensor navarro, que el fin de semana pasado no pudo volver a El Sadar -el estadio en el que comenzó su dilatada carrera-, está por fin listo para volver después de pasar un mes parado por su enésimo problema físico y ha sido protagonista del día al pasar por la sala de prensa de la ciudad deportiva al término de este nuevo entrenamiento para la final por la permanencia que librará el próximo domingo en un Sánchez-Pizjuán que registrará un ambientazo. Tanto, que incluso podría ser un arma de doble filo, ha recordado el pamplonica.

¿Cómo está el vestuario del Sevilla FC tras caer por primera vez en zona de descenso a LaLiga Hypermotion?

"La verdad es que estamos con muchas ganas de que llegue el partido. Hemos podido sentir en cada momento la afición como está con nosotros y sabemos que tenemos que remar todos en la misma dirección. Es un partido muy importante, el club está por encima de las individualidades y ahora es el momento de conseguir el objetivo, porque sí que es cierto que la inconsistencia durante la temporada nos ha llevado a estar en esta situación y hay que afrontarla como tal. Y a por ello vamos a ir", ha expresado tras un entrenamiento en el que la afición ha estado muy presente.

"Bueno, transmitir tranquilidad en estos momentos es complicado. Yo viví una situación similar con 17 años, recién subido del Osasuna B. En mis dos primeras temporadas en Primera división con Osasuna conseguí la permanencia en la última jornada. Es la cuarta vez que pasó por esto. Son situaciones que te hacen crecer, hay que vivir con ellas. Cuando eres más joven lo vives de otra forma. Hay que estar centrado en lo que somos capaces de hacer dentro del terreno de juego. Tener consistencia y confianza durante la semana te hace llegar en mejores condiciones al partido", ha explicado Azpilicueta.

Oídos sordos ante los dardos lanzados por Eder Sarabia y el deseo de muchos de ver al Sevilla en Segunda

"Claro que hay mucho ruido alrededor, pero hay que intentar tener ese calor que la afición te transmite por la calle y hay que llevarlo al positivismo para darlo todo. Está en nuestras manos. Los que jueguen, los que no y lo vean desde fuera, los que están lesionados... Todo el mundo tenemos que remar en la misma dirección y hay que demostrarlo, que es lo más importante. De palabra muchas veces es fácil, pero luego cuando llegan esos momentos es cuando hay que arrimar el hombro", ha opinado el zaguero de 36 años tras ser preguntado por las habladurías.

Entre ellas, ha dado que hablar las palabras del técnico del Elche, Eder Sarabia, dudando de que el Sevilla FC esté preparado para aguantar en el barro. En el vestuario nervionense pasan de los 'haters': "Lo importante somos los que estamos dentro, que somos los que tenemos que luchar por el objetivo. Lo que venga de fuera... Los rivales van a querer que desciendas y que no consigas el objetivo, porque lo quieren conseguir ellos. Entonces, yo creo que no deberíamos prestar atención a lo que viene de afuera y centrarnos sólo en los que estamos aquí, en el día a día, en la afición, en la gente que lleva viendo a este club durante tantísimos años de historia, consiguiendo grandes logros y títulos. Esta es una situación que no había habido años atrás, hay que pasar por ella y vamos a conseguirlo".

El mensaje de Luis García Plaza al vestuario del Sevilla FC: momentos que piden el máximo pragmatismo

"Sinceramente, no es momento de hablar de nombres propios, porque aquí somos los que somos y somos los que vamos a tener que sacarlo. El míster nos pide que seamos un equipo ordenado, analizar al rival, ver dónde tenemos que hacernos fuertes, dónde podemos hacerles daño... Es cierto que así no nos da, los dos últimos partidos son dos derrotas. Tenemos que dar un paso al frente. Esto se hace desde la autocrítica, desde la crítica constructiva. No tenemos tiempo para mucho", ha manifestado Azpilicueta, sin querer entrar a valorar si el puesto de García Plaza puede correr peligro si no ganan a la Real Sociedad.

"Futbolísticamente, la Real es un rival que viene en un gran ascenso futbolísticamente en los últimos meses, consiguiendo la Copa del Rey. Es un equipo que tiene muchísimo talento, que no dan mucho tiempo al rival, que presionan, que intentan también llevar el peso del partido pero también tienen muchas amenazas en ataque al espacio, meten mucha gente por dentro, tienen diferentes perfiles que en función de quién juegue pueden ofrecer cosas diferentes. A partir de ahí, está claro que tenemos que mejorar en defensa, es algo que nos ha pasado durante la temporada y hemos concedido muchísimos goles. Si queremos conseguir el objetivo, vamos a tener que ser muchísimo más sólidos".