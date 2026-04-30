El Sevilla pone en manos de su afición la lucha por la permanencia en una sesión con Suazo y Sow

Las peñas sevillistas han decidido dar un paso adelante y, en la sesión de este jueves, varias han sido las banderas que han lucido en un lateral del campo de entrenamiento, mostrando de esta manera el calor de la afición sevillista

El Sevilla FC se encuentra en una situación crítica, más incluso que eso. El equipo se encuentra en puestos de descenso a un punto únicamente de su perseguidor, algo que obliga al equipo en sacar las fuerzas de donde no las tiene para salir de un lugar muy peligroso para la entidad. Las consecuencias de un descenso a Segunda División serían notables y es por ello que, ahora más que nunca, toca aferrarse a lo que no suele fallar en el club: su afición. Tocan dos finales consecutivas en casa y con la imperiosa necesidad de ganar ambos. A partir de esas dos victorias, se pueden empezar a hacer cábalas.

El sevillismo tiene claro que, a falta de líder, tienen que coger ellos las riendas de la situación. Varias han sido las propuestas que han surgido en estas últimas horas para convertir el Sánchez-Pizjuán en un auténtico infierno. En primer lugar, el lema #TodoAlRojo ha inundado las redes sociales en busca de repetir la imagen que se mostró de la grada el día de la vuelta de las semifinales de la Europa League en el año 2023, cuando el Sevilla consiguió el pase a la final de Budapest tras vencer a la Juventus. Dentro del vestuario, también han querido compartir ese mensaje a través de sus respectivos canales, por lo que el mensaje ha calado entre todos los que deben sacar adelante esta situación.

En segundo lugar, se vio a Jesús Navas en la sesión intentando dar ese aliento más que necesario al equipo hispalense. Y, en ese querer mostrar el calor del sevillismo, se ha visto en la sesión de hoy varias banderas de peñas colgadas en el lateral de los campos de la ciudad deportiva. Muchas son las corporaciones que han participado y que han inundado ese costado del campo, una propuesta de las propias peñas bajo el nombre de "No estáis solos en esta batalla". Una veintena de peñas se han unido a ese movimiento, todo con la idea de mostrar el calor a sus pupilos en esta batalla.

Una sesión en la que se han visto presentes tanto a Suazo como a Sow. En el caso del chileno, cabe recordar que regresó de Pamplona con cabestrillo y ayer no estuvo con el grupo, aunque ya ha vuelto con total normalidad con el grupo. Esto al igual que Sow, aunque el centrocampista suizo no podrá jugar tras cumplir ciclo en este próximo encuentro tras su tarjeta vista en Pamplona.

Por otro lado, César Azpilicueta ha vuelto a entrenar junto al grupo y, si todo sigue igual, apuntará a jugar el próximo lunes frente a la Real Sociedad. En esta pelea hay una cosa clave, y es el tener a todos disponibles y que Luis García Plaza pueda decidir. No es momento de dudas, es el de la unión. Al final de temporada, muchas serán las cuentas a decidir y muchos los culpables de esta deriva, con la directiva y Antonio Cordón en el foco de todo. Ahora toca confiar, y la afición se suma a ello.