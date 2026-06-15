El Sevilla responde de inmediato a la sentencia judicial y Rafa Mir se defiende

El club sevillista ha emitido un comunicado poco después de conocerse la sentencia para expresar su postura al respecto mientras estudia el siguiente paso a dar con el delantero, con contrato en vigor hasta 2027

El Sevilla Fútbol Club ha reaccionado de manera inmediata a la sentencia impuesta esta mañana a Rafa Mir, que ha sido condenado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia a ocho años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual y otro de lesiones.

El delantero murciano, con contrato en vigor en el Sánchez Pizjuán y cedido al Elche el curso anterior, fue juzgado el 28 de mayo por una doble agresión sexual y lesiones a una joven el pasado 31 de agosto de 2024. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia no es firme, por lo que cabe recurso por parte de los abogados del ariete.

El Sevilla responde con un comunicado a la sentencia a Rafa Mir

En este sentido, ante la gravedad del asunto, el Sevilla se ha apresurado a emitir un comunicado en sus medios oficiales para posicionarse a favor de la justicia y contra cualquier manifestación de violencia, abuso o agresión sexual.

"El Sevilla FC, ante la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia en la que condena a ocho años y medio a su futbolista Rafa Mir, cedido en el Elche hasta el 30 de junio, manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte", señala la respuesta sevillista a la sentencia dictada contra Rafa Mir.

Sin embargo, el comunicado no hace referencia a la postura que adoptará ahora el club con el delantero de 28 años, al que todavía le queda un año de vinculación en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Es decir, que no define si procederá al despido fulminante por la alta gravedad de la sentencia o la manera con la que actuará a partir de ahora con su activo.

El Sevilla estudia con sus servicios jurídico el siguiente paso con Rafa Mir

La realidad es que el club y sus servicios jurídicos están estudiando la sentencia para valorar todos los escenarios y tomar una decisión definitiva con el futbolista amparada en la legalidad y sin que derive en un problema futuro.

Así, entre las vías que se contemplan están el despido disciplinario por causa de fuerza mayor y la suspensión provisional del contrato de trabajo, sin descartar tampoco la reclamación de daños y perjuicios por la vía civil, si bien todavía todo se encuentra en fase de estudio para no actuar con precipitación en un asunto tan delicado.

A priori, el Elche tenía previsto ejecutar a opción de compra, pero la condena que le ha impuesto la justicia provocará que dé un paso atrás con casi total seguridad.

Rafa Mir anuncia en redes sociales que recurrirán

Rafa Mir también ha reaccionado en sus redes sociales, mediante un mensaje en el que se muestra muy contrario a la sentencia. «No estoy de acuerdo con la sentencia y recurriremos en los próximos días. Sigo confiando en la Justicia". Durante el juicio, aseguró que "todo fue consentido".