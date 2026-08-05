Juanlu pone rumbo a Inglaterra y explica su salida del Sevilla: "Lo necesitaba el club y yo para seguir creciendo"

El de Montequinto se someterá en las próximas horas al reconocimiento médico, último trámite para formalizar su fichaje por el Bournemouth, que dejará 11 millones de euros más dos en variables en las arcas del Sánchez-Pizjuán

La operación salida se ha desatado en el Sevilla FC. Tras el traspaso de Akor Adams al Venezia y la salida de Tanguy Nianzou al Lille, perdonando el francés el 70% de su salario, este pasado martes se hizo oficial también la marcha de Rafa Mir al Aris de Salónica, bajo una cesión con opción de compra que representa en realidad un formalismo para seguir aumentado el margen en el límite de coste de plantilla. Pero no queda ahí la cosa. También está prácticamente cerrado el acuerdo con el Genoa para la venta de Djibril Sow. Y esta misma mañana, a primera hora, ha sido Juanlu quien ha puesto rumbo a Inglaterra para formalizar su fichaje por el Bournemouth.

El de Montequinto aterrizó el pasado lunes en la capital hispalense, tras abandonar la concentración del conjunto nervionense en la localidad neerlandesa de Garderen, sin querer confirmar una operación que en realidad estaba acordada desde el pasado fin de semana. Lo que sí hizo, en cambio, fue mandar un breve mensaje a la afición a modo de despedida. "A los sevillistas los quiero a todos muchísimo", indicó.

"Han sido sido momentos duros"

Esta vez, el canterano blanquirrojo, despedido por algunos aficionados, sí se extendió más en sus declaraciones ante los medios que captaron su llegada al aeropuerto de San Pablo, entre ellos ESTADIO Deportivo. En las próximas horas se someterá al pertinente reconocimiento médico en tierras británicas y se convertirá en oficial su salida, que dejará una importante plusvalía íntegra en las arcas del Sánchez-Pizjuán. Pero a falta de esos últimos trámites, sus palabras fueron pronunciadas ya como ex sevillista.

"Estoy muy bien, con muchas ganas. Han sido momentos duros porque llevamos aquí mucho tiempo, pero con muchas ganas de lo que viene y a ver si sale todo muy bien. Han sido años preciosos, algunos un poco duros, pero al final lo hemos sacado todos adelante y, como dije el otro día, los quiero a todos muchísimo y nos veremos pronto seguro", señaló.

Las claves: el proyecto del Bournemouth y la necesidad del Sevilla FC

Además, el quinteño resalto que se trata de una salida beneficiosa para todas las partes y aseguró que será un sevillista más desde la distancia. "Al final es un proyecto bueno para seguir creciendo y es lo que necesitábamos los dos, el club necesitaba esos ingresos y yo también seguir creciendo. Siempre salir de casa es complicado, pero cuando vi el proyecto y el club la oferta, creo que no tuvimos ninguno de los dos muchas dudas y ha ido todo muy bien y muy rápido. Animaré, siempre que venga aquí estaré para apoyar al equipo y todo lo que necesiten yo siempre estaré aquí para el Sevilla FC", sentenció.

No le han faltado pretendientes

Ante la necesidad de seguir generando ingresos para poder rearmar su plantilla, el Sevilla FC había rebajado sus exigencias hasta los 15 millones con respecto a anteriores mercados, si bien el acuerdo con el Bournemouth se ha cerrado con un fijo de 11 millones más dos en variables de sencillo cumplimiento. Anteriormente, este mismo verano, se le había relacionado con la Atalanta y hace unos días con la Roma, mientras que hace un año fueron insistentes las informaciones sobre un posible desembarco en el Nápoles que no llegó a cuajar. Tampoco las propuestas surgida entonces desde la Premier League, donde ya pretendieron al canterano sevillista tanto el Wolverhampton como el Nottingham Forest.

Los números de Juanlu en el Sevilla FC

A sus 22 años, por tanto, Juanlu dice adiós después de haber disputado 109 encuentros oficiales con la elástica sevillista, en los que ha firmado seis goles y 11 asistencias. Aunque debutó con el primer equipo en la 21/22, a las órdenes de , fue su cesión en el Mirandés durante la 22/23, en Segunda división, la que le abrió las puertas para regresar y consolidarse en la plantilla. Pero esa elogiada polivalencia que le ha permitido jugar de lateral, extremo e incluso por dentro, también ha jugado en su contra en ocasiones. El pasado curso, sin ir más lejos, estuvo en el flanco diestro de la zaga, para el que este verano además ha llegado Juan Iglesias. Por ello, Luis García Plaza pensaba utilizarlo por delante, refrendando su salida que hacen falta extremos.