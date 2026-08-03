Juanlu regresa a Sevilla y lanza un mensaje a la afición antes de su traspaso: "Los quiero muchísimo"

ESTADIO Deportivo cazó a su llegada al canterano nervionense, que ha abandonado la concentración del equipo en Países Bajos para volver a la capital hispalense antes de viajar a Inglaterra y someterse al examen médico con el Bournemouth

Tras el acuerdo alcanzando este pasado fin de semana con el Bournemouth, el Sevilla FC ha dado permiso a Juanlu Sánchez para que abandone la concentración que el equipo lleva a cabo en Países Bajos, volando este mismo lunes con destino a la capital hispalense, donde ha sido cazado a su llegada por ESTADIO Deportivo.

El de Montequinto aterrizaba en torno a las 14:30 horas en el aeropuerto de San Pablo, aunque en realidad solo vuelve para hacer las maletas y poner pronto rumbo en las próximas horas a Inglaterra. Allí debe someterse al preceptivo reconocimiento médico con el que será su nuevo equipo antes de que se formalice una operación relámpago que ha pillado un tanto por sorpresa. Pero antes realizaba unas escuetas declaraciones. "Estamos ahí", aseguraba sobre la negociación para su salida, lanzando además un mensaje a la afición: "Lo que siempre les digo, que los quiero a todos muchísimo".

Junto a Juanlu, además, regresaban de tierras neerlandesas el presidente, José María del Nido Carrasco; el director deportivo, José Ignacio Navarro; y varios canteranos que también han dejado de trabajar en el grupo dirigido por Luis García Plaza.

No le han faltado las 'novias' en los últimos mercados

Las últimas informaciones sobre su futuro apuntaban más bien a Italia, desde donde había surgido el interés . Anteriormente, este mismo verano, también se le relacionó con la Atalanta, mientras que hace un año fueron insistentes las informaciones sobre un posible desembarco en el Nápoles que no llegó a cuajar.

Se apuntó la existencia de una oferta de lanzada desde el otrora San Paolo, pero a la hora de la verdad esa apuesta no acabó de fructificar. Tampoco la propuesta surgida con anterioridad desde la Premier League, donde ya pretendieron al canterano sevillista tanto el Wolverhampton como el Nottingham Forest, dispuesto a llegar a los 20 millones, si bien fue el propio jugador el que rechazó esta última opción.

El dinero que ingresa el Sevilla FC

Ahora, y ante la necesidad de seguir generando ingresos para poder rearmar su plantilla, el Sevilla FC había rebajado sus exigencias hasta los 15 millones, si bien el acuerdo con el Bournemouth se ha cerrado con un fijo de 11 millones más dos en variables.

Por su parte, Juanlu también ha dado esta vez su visto bueno para cambiar de aires, después de que una lesión le ha impedido ser alineado en esta pretemporada por Luis García Plaza. A sus 22 años, dice adiós después de 109 encuentros oficiales con la elástica sevillista, en los que ha firmado seis goles y 11 asistencias.

Los números de Juanlu como sevillista

Aunque debutó con el primer equipo en la 21/22, a las órdenes de , fue su cesión en el Mirandés durante la 22/23, en Segunda división, la que le abrió las puertas para regresar y consolidarse en la plantilla. Pero esa elogiada polivalencia que le ha permitido jugar de lateral, extremo e incluso por dentro, también ha jugado en su contra en ocasiones. El pasado curso, sin ir más lejos, estuvo en el flanco diestro de la zaga, para el que este verano además ha llegado Juan Iglesias. Por ello, Luis García Plaza pensaba utilizarlo por delante, refrendando su salida que hacen falta extremos.