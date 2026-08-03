Enzo Molebe se pone a tiro tras la gran apuesta fallida del Sevilla

Tras media campaña cedido en el Montpellier, el joven delantero francés volverá a salir del Olympique de Lyon, que al contrario que el pasado verano sí está abierto ahora a un nuevo préstamo. Son varios los equipos de la Ligue 1 que ya han movido ficha

El Sevilla FC se ha lanzado a por el fichaje de un delantero, una de las grandes prioridades dentro de una planificación a la que todavía le quedan muchas puntadas. Aunque como informó ESTADIO Deportivo, Luis García Plaza ha solicitado en realidad dos puntas: uno titular y otro como complemento.

La lista de José Ignacio Navarro

La venta de Akor Adams, pieza básica en la permanencia lograda la pasada campaña gracias a sus 10 goles, unida a las salidas también de Neal Maupay, por el que no se ejerció la opción de compra pactada con el Olympique de Marsella, y Alexis Sánchez, autor de otras cuatro dianas, han dejado el ataque nervionense bajo mínimos, con Isaac Romero acaparando toda la presión. Por ello, José Ignacio Navarro ha acelerado, preguntando al Bournemouth por la situación de Enes Ünal tras ver cómo el Parma se ha adelantado en la carrera por David Romero y el Toluca ya hizo lo propio con Fede Viñas.

Pero hay más nombres en la agenda del director deportivo nervionense (también gusta Fran Navarro, del Sporting de Braga). Por el que no ha habido movimientos, en cambio, es por Enzo Molebe, que estuvo en el punto de mira del predecesor del sevillano, Antonio Cordón, en los dos últimos mercados, y que esta vez podría ponerse a tiro.

El Sevilla FC llegó a proponer una opción de compra de 12 millones

El extremeño se fijó el pasado verano en el joven delantero francés, que este próximo mes de septiembre cumplirá 19 años. Tras la venta de Stanis Idumbo al Mónaco, pensó en la promesa gala como una apuesta de futuro similar a la del belga, con la que buscar tanto rendimiento deportivo como económico. Pero el Olympique de Lyon, donde tiene contrato hasta 2029, se cerró en banda a su salida.

Fueron tres las ofertas de cesión presentadas desde el Sánchez-Pizjuán, con opciones de compra de 7, 10 y hasta 12 millones de euros. Pero en el Groupama Stadium no dieron su brazo a torcer (tampoco convencieron las formas de pago propuestas). Existía el convencimiento de que Molebe, tras debutar en la 24/25 tanto en la Europa League como en la Copa de Francia, daría un paso al frente en el primer equipo. Pero no fue así.

Molebe no ha dado el salto esperado en el Olympique de Lyon

El atacante de origen congoleño solo jugó tres tres encuentros, gozando de apenas 9 minutos en la Ligue 1 y disfrutando de su mayor oportunidad, precisamente, en La Cartuja ante el Real Betis, en su única cita como titular. Por ello, fue devuelto al filial, con el que firmó cuatro goles en 8 choques, y en enero se marchó cedido al Montpellier, aunque de nuevo fue vigilado por Cordón, que buscaba un delantero y acabó decantándose por otro más experimentado, como su compatriota Maupay.

Su buen hacer en la Ligue 2 con el conjunto de Occitania (dos tantos y una asistencia en 12 envites, los seis últimos como titular) ha provocado que sean varios los equipos franceses interesados en sus servicios. Para empezar, el propio Montpellier, con el respaldo de su presidente, Laurent Nicollin, pero no tanto de su entrenador.

El Troyes lleva la delantera en una concurrida puja

Con todo, el equipo que está más cerca de hacerse con sus servicios es el Troyes, según ha informado el periodista Mohamed Toubache-Ter, que añade que el Le Havre tampoco se rinde y trata de apurar sus opciones, quedando más atrás en esta subasta el Niza, todos ellos de la máxima categoría. Además, también había sido ofrecido al Brest, que lo habrçía descartado.

Desea salir y todo apunta a un nuevo préstamo

Todo apunta a una cesión con opción de compra (rechazada el pasado verano) que podría ser sencilla de activar si se cumplen ciertas condiciones, aunque no se ha desvelado la posible cuantía de la misma. El valor de mercado de Molebe es de solo 800.000 euros según la web especializada Transfermarkt, pero el Olympique de Lyon exigirá bastante más por un futbolista que ha aprovechado el pasado curso para debutar con la selección francesa sub 19 (ya había sido internacionales sub 16, sub 17 y sub 18) y anotar seis goles en 10 partidos.

Se trata, por tanto, de una las más firmes promesas del país galo, que puede actuar tanto de delantero como en ambas bandas, pero en el primer equipo lionés tiene realmente complicado jugar ante la competencia de jugadores como Himbert, Openda, Nuamah, Fofana, Duranville y Boudache. Por ello, el propio Molebe desea salir, con ganas de dar el salto definitivo en su incipiente carrera. Pero esta vez, desde Nervión no han movido ficha, al menos por ahora.