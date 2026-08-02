El arte del patadón: Juan Iglesias ejerce de líder y da las claves de este Sevilla en construcción

"Hay que acostumbrarse a tener esta mentalidad de salir a ganar", reclama el polivalente y aguerrido defensor, quien remarca la necesidad de comenzar a armar el equipo desde atrás, cerrando la portería y buscando ser un equipo al que resulte incómodo atacar

El Sevilla FC de Luis García Plaza ha comenzado a construir desde atrás, desde la defensa. La falta de recursos ofensivos es evidente, pero ahí poco pueden hacer el entrenador y los jugadores. Donde sí pueden ayudar es creando un bloque sobre el campo. Estar muy junto, no conceder, tener la portería a cero como dogma tatuado a fuego y a partir de ahí... competir. Por eso están encajando tan rápido 'futbolistas de equipo' como Jon Guridi y Juan Iglesias. El defensor, de hecho, lució el brazalete de capitán en su primer partido como blanquirrojo y este domingo ha hablado en tono de líder del vestuario reclamando carácter y dando las claves, personales y colectivas: "Hay que acostumbrarse a salir con esta mentalidad de ganar".

"La responsabilidad del equipo desde la pretemporada, desde el inicio, es mantener la portería cero", ha explicado el polivalente defensor vallisoletano, que este domingo jugó la primera hora de partido ante el FC Utrecht como central en el perfil izquierdo de la defensa y luego disputó casi 20' más como lateral derecho antes de dejar su sitio en el campo al canterano Jorge Moreno en el 79' de un pragmático encuentro.

Patadón de Juan Iglesias que Peque convierte en oro, con Puhl envolviéndolo para regalo

Juan Iglesias se mostró muy seguro durante todo el choque, se entendió muy bien con Arouna Sangante y no dudó a la hora de usar cualquier método que transmitiese tranquilidad a sus compañeros. No se cortó si había que romper minutos de acoso con patadones arriba para sacar al equipo y en uno de esos voleones llegó el regalo aprovechado por Peque para hacer el definitivo 0-1. Pragmatismo absoluto. No es vistoso, para nada; pero ha sido efectivo. Que no es poco, dadas las circunstancias.

Por todo ello, el ex del Getafe ha remarcado la consigna principal para este Sevilla FC en construcción. "Mantener la portería cero. Eso da muchos puntos. Si dejas tu portería a cero, luego siempre vas a tener alguna ocasión. Pero hay que estar juntos, no conceder, que la gente vea un equipo complicado de atacar, a un equipo muy sólido".

"Creo que ése es el principal objetivo. Cerrar la portería, defender bien y a partir de ahí soltarnos un poco en ataque y poco a poco empezar a generar más ocasiones", ha analizado Juan Iglesias, con claro tono de líder, para los medios del club justo después del triunfo ante el FC Utrecht.

Con ganas de que llegue el Sevilla - Rayo y empiece LaLiga

"Queremos hacer un buen final de pretemporada, coger sensaciones y ya esperamos con mucha ilusión para el día del Rayo (primera jornada, el día 15), de poder obtener los tres puntos. Hemos ido creciendo en sensaciones, para eso son las pretemporadas: para la adaptación de los que hemos llegado nuevos y también del míster, que el año pasado tuvo muy poco tiempo para trabajar; para coger conceptos, para conocernos... y para llegar a la primera jornada de forma muy positiva y sacar los tres puntos en casa con nuestra gente", ha continuado.

En lo personal, perfil bajo y máxima predisposición para lo que haga falta. "Hay que estar preparado para todo, la temporada es larga. Ojalá no haya lesiones y podamos ayudar al equipo donde se pueda, el míster sabe que voy a rendir siempre donde quiera ponerme. El ambiente de un vestuario, conocer a fondo al compañero más allá del campo, hacer equipo... eso es muy importante y estamos haciendo ese trabajo, de generar buen ambiente y poder llegar al partido sabiendo lo que va a hacer cada uno", ha finalizado, enumerando también las claves personales después de las colectivas.