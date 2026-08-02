El Sevilla mueve ficha por Enes Ünal

El club de Nervión ha preguntado por las condiciones del delantero turco propiedad del Bournemouth, club con el que ha llegado a un acuerdo para el traspaso de Juanlu

Después de cinco fichajes realizados, contando el regreso de Vlachodimos, y un sexto al caer, pues se espera que en breve sea oficial la llegada del también cancerbero Fran González, el Sevilla FC ha tratado de acelerar esta semana para reforzar la delantera, sin duda una de sus grandes prioridades. Pero, de momento, José Ignacio Navarro ha pinchado en hueso. No pudo llegar a las cantidades exigidas por el Club León por Fede Viñas, firmado por el Toluca a cambio de 11,7 millones de euros, y en las últimas horas que ha visto cómo el Parma ha tomado clara ventaja en la carrera por el argentino David Romero.

Por ello, se siguen tanteando más alternativas. ESTADIO Deportivo ya recogió que, efectivamente, el valenciano Fran Navarro es uno de los puntas que gustan, si bien no ha habido negociaciones con un Sporting de Braga reacio a su cesión. Pero el ultimo nombre en salir a la palestra es el de Enes Ünal. Según informa el periodista Matteo Moretto, desde Nervión han preguntado al Bournemouth por la situación del atacante turco de 29 años.

Alavés y Getafe también se han interesado

A buen seguro, dicha consulta se habría producido aprovechando las negociaciones mantenidas entre ambos clubes para el traspaso de Juanlu Sanchez. cerrado a falta de oficialidad. Pero no solo en el Sánchez-Pizjuán han pensado en el regreso del internacional otomano a LaLiga, estando también en la puja el Deportivo Alavés y el Getafe, su ex equipo, que ya se movió para acogerlo como cedido en el pasado mercado de enero.

Mantiene su buen cartel en LaLiga pese a su calvario de lesiones

También el Sevilla FC apareció entre la lista de equipos interesados en acoger al futbolista nacido en Bursa en la última ventana invernal, junto a Real Sociedad, Valencia, Rayo Vallecano o Real Betis. Y es que Enes Ünal sigue manteniendo un buen cartel en nuestro país, donde también defendió las camisetas del Villarreal, el Levante y el Valladolid, pese a que suma ya tres temporadas sin continuidad por culpa de las lesiones.

Su grandes números en las campañas 21/22 y 22/23, en las que firmo 16 y 15 goles, respectivamente, con el club azulón, hicieron que el Bournemouth pagase 16,5 millones de euros (mediante una cesión con opción de compra obligatoria) en enero de 2024. Por entonces ya estaba recuperado de la rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en la recta final de la campaña anterior, pero su calvario no había terminado.

Los números de Enes Ünal en el Bournemouth

En su primera media temporada en el conjunto inglés no logró hacerse con un sitio en el once (dos goles en 17 choques y 365 minutos), recibiendo otro duro varapalo en enero de 2025, cuando casi calcaba los mismos números en la primera mitad de dicho curso (en 332').

Nueva rotura del ligamento cruzado y una larga recuperación por delante que le permitió volver el pasado mes de octubre. Aunque su participación a las órdenes de Andoni Iraola tuvo un rol secundario durante todo el curso, al sumar 242 minutos en 24 partidos, todos ellos como suplente, y anotar una sola diana. Ahora, con dos años más de contrato en vigor y sin muchas perspectivas de que su situación vaya a cambiar en el cuadro británico pese al campo de entrenador, LaLiga se abre como una nueva vía para su resurgir, con el Sevilla FC atento.