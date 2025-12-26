Meten al mismo delantero, Enes Ünal, en la órbita de Sevilla y Betis, y también de Getafe, Valencia, Rayo o Real Sociedad

Desde Turquía apuntan que el punta otomano desea volver a España en enero por su escaso protagonismo y señalan entre los posibles destinos a los clubes hispalenses, a los que le podría cuadrar en todos los sentidos

La hoja de ruta de Sevilla y Betis en el mercado de enero contempla la incorporación de un delantero, con más necesidad por parte nervionense, y es inevitable que, pese a la diferencia de recursos, se les relacione con los mimos delanteros al no abundar tampoco los puntas fiables a un coste accesible en invierno.

Así, antes de que el Betis tomase cierta ventaja en las conversaciones, ahora enfriadas, Fábio Silva ha sido vinculado también con el Sevilla, que ya preguntó por él cuando se marchó cedido a Las Palmas.

Ünal desea volver a España tras recuperarse e una grave lesión

Igualmente, han situado en la órbita de los dos clubes hispalenses a otro delantero con experiencia en la LaLiga y que podría salir cedido en la próxima ventana debido a sus circunstancias. Se trata del ariete turco Enes Ünal, en las agendas de Betis y Sevilla en el pasado, y que desea abandonar el Bournemouth para regresar a España después de superar una gravísima de lesión del cruzado.

Así, tras nueve meses en el dique seco, reapareció en octubre y en noviembre empezó a gozar de minutos, pero en ningún momento de protagonismo, pues lo máximo que ha jugado han sido 27 minutos en el último partido del año ante el Burnley a pesar de que en su segundo choque anotó el tanto del empate ante el West Ham. De hecho, acumula solo 61 minutos repartidos en seis encuentros y opina que lo mejor sería una salida como cedido durante seis meses para gozar de protagonismo y recuperar su mejor nivel a sus 28 años.

En este sentido, el periodista turco Özgür Sancar apunta a esta intención del ariete y también que se han producido los primeros contactos con el Getafe, donde rindió a un alto nivel y lo vendió al Bournemouth por 16,5 millones el verano de 2024.

Señalan a Sevilla y Betis como posibles pretendientes del delantero turco

Los azulones, a priori, son los mejor colocados, pero esta misma fuente señala que tiene más opciones en el campeonato español y señala a Sevilla y Betis como dos clubes que buscan referencia arriba y que podrían manejar el nombre de Enes Ünal, lo que no resulta para nada descabellado, pues cuadra en los parámetros de ambos a nivel deportivo y económico: delantero que ha marcado 51 goles en LaLiga y que llegaría a préstamo.

De momento, no consta que ni Sevilla ni Betis hayan movido ficha por el punta turco, pero es una opción relativamente factible para reforzar sus ataques, si bien también cita a otros equipos españoles como el Celta, el Oviedo, la Real Sociedad, el Valencia o el Rayo Vallecano.