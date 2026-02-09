Vlachodimos, el MVP que se olía la tostada: "Lo hablé esta semana..."

El internacional griego, que evitó un segundo penalti en contra, tenía la corazonada de que le tocaría vivir un momento así, comentándolo con su mujer y el preparador de porteros

Sólo en ocho de las 23 jornadas disputadas de LaLiga fue elegido MVP por los espectadores de la TV un jugador del Sevilla FC. Por ahora, lleva la voz cantante en solitario Rubén Vargas, designado como el mejor sobre el césped en las victorias frente a Deportivo Alavés (5ª) y CA Osasuna (12ª), pero también en la derrota casera contra el RCD Mallorca (9ª). Ahora, se le acerca Odysseas Vlachodimos, el mejor fichaje de este curso de largo y único con dos reconocimientos por sus actuaciones: una en el K.O. intersemanal en Nervión frente al Villarreal CF (6ª) y otro en el apurado 1-1 de este domingo contra el Girona FC, donde paró un penalti y sacó otras manos espectaculares.

El internacional griego realizó cinco intervenciones, la mayoría de mérito, especialmente un mano a mano con Viktor Tsygankov. Por supuesto, incluso ésa queda opacada por su fenomenal estirada abajo para desviar en el minuto 98 un lanzamiento desde los once metros de Christian Stuani. Momento que el internacional griego predijo: "Quería pararlo. Hablé en las últimas semanas con mi esposa (May) al respecto. Ayer tuve una reunión con Arturo (González), nuestro entrenador de porteros, y decidimos ambos que saltara a la izquierda. Así que el mérito es mío y de él para parar ese penalti", dijo en los medios oficiales del club blanquirrojo.

Séptimo portero que más paradas completa por partido de LaLIga

"Me siento muy feliz de haber salvado un penalti, pero también lo estoy por el equipo. Fue un comienzo de partido difícil para nosotros. Sufrimos un poquito, pero la segunda parte fue buena. Todo el equipo lo dio todo y, al final, conseguimos un punto. ¿Mi mejor partido aquí? No puedo juzgar eso. Siempre trato de dar lo mejor de mí, en cada entrenamiento y en cada partido. Creo que tenemos que dar un enorme agradecimiento a toda la afición. Nos ayudan, necesitamos al estadio, necesitamos a la afición en cada partido. Para cualquier equipo venir a jugar aquí es muy difícil y, si tienes a esta afición apoyándote, daremos lo mejor de nosotros en el campo todos los jugadores", terminaba diciendo el nativo de Stuttgart, que acumula 64 paradas en 19 partidos (noveno en el ranking, pero séptimo en promedio: 3,37 por encuentro).

Dos de las ocho penas máximas que le tiraron no entraron

A ningún club de LaLiga le han señalado más penaltis en contra este curso que el Sevilla FC, que lleva ya nueve. Uno (convertido por Nico Williams) se lo lanzaron a Örjan Nyland, mientras que los otros ocho tuvieron bajo palos a su sucesor Odysseas Vlachodimos, que se lo paró a Christian Stuani este pasado domingo contra el Girona FC y empujó con la mirada (tras adivinar la dirección) el errado por Robert Lewandowski también en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra el Barça. El mejor porcentaje de penales no encajados lo tiene, curiosamente, su eterno rival, a quien sólo metieron uno de los cuatro cobrados (Lamine Yamal a Álvaro Valles), ya que Borja Mayoral mandó el suyo fuera, mientras que el rinconero se lo detuvo al che Pepelu y Pau López, al espanyolista Javi Puado. El RC Celta evitó un 62,5% (cinco de ocho).