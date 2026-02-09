Sevilla, Getafe, Elche y Oviedo tantean el fichaje de Dele Alli, que está sin equipo: "El Sevilla es una opción muy interesante"

El mediapunta internacional inglés lleva seis meses sin equipo después de salir en septiembre del Como, en el que sólo jugó un partido en media temporada después de otros ocho meses de inactividad. Muy venido a menos, busca un club para recuperar el nivel altísimo que mostró en el Tottenham entre 2015 y 2022

El Sevilla FC quiere fichar a Dele Alli, atacante inglés de 29 años con gran currículum pero muy venido a menos en las últimas temporadas y que se encuentra sin equipo desde que en el pasado mes de septiembre rescindiese su contrato con el Como 1907, club italiano por el que había firmado en enero de 2025 tras pasar otros seis meses en el paro después de salir a mitad de curso del Everton FC -allí coincidió con Neal Maupay-. Además de los nervionenses, que ya han dejado claro que "no tienen absolutamente nada de dinero y no pueden pagar el salario de ningún tipo de futbolista", otros tres equipos de LaLiga EA Sports con fichas disponibles después del cierre del mercado invernal: Elche CF, Getafe CF y Real Oviedo.

Finalmente, Dele Alli no fichará por el MK Dons y sus agentes le buscan sitio en LaLiga española

Así lo asegura una información publicada por el portal deportivo británico talkSport, que además desmiente que Dele Alli vaya a firmar por el modesto Milton Keynes Dons, el club en el que el mediapunta inglés inició su carrera y en el que anotó 24 goles en 88 partidos antes de fichar por el Tottenham Hotspur en 2015. "No hay absolutamente nada de verdad en eso. No he hablado con él, no tenemos relación ni contacto alguno. No sé de dónde ha salido ese rumor", ha espetado Paul Warne, técnico de este equipo que compite en League Two -la tercera categoría del fútbol inglés- y que se estaba dando por hecho que sería el destino para ponerle fin a esta inactividad de seis meses. Su tiempo lo gasta en jugar al poker y no le va muy bien según las noticias que apuntan al dineral que ha dilapidado.

El experto en mercado Andy Brassell asegura que Sevilla sería el mejor destino para el 'trescuartista' inglés: "Si asumimos que Dele Alli todavía está interesado en ser un futbolista de primer nivel, creo que estos clubes en España son el tipo de nivel que él necesita. Ahora bien, creo que el Sevilla FC es una opción interesante. Ha tenido un éxito enorme en el siglo XXI, es un lugar fantástico para jugar al fútbol. su afición es fantástica, el estadio es fantástico, aunque un poco anticuado, y están muy lejos de volver a Europa. Así que supongo que eso le quitaría presión (a Dele Alli)".

No es la primera vez que Dele Alli, precisamente oriundo de la ciudad de Milton Keynes, ve pasar un largo tiempo sin encontrar equipo. Ya estuvo parado desde que el 30 de junio de 2024 terminó su contrato con el Everton FC hasta que en enero de 2025 le rescató el Como. En su primer partido tras ocho meses sin rascar bola fue expulsado y ya no volvió a jugar más en el equipo de Cesc Fàbregas. El caso de su caída al vacío llama mucho la atención. No en vano, se trata de un futbolista internacional absoluto por Inglaterra en 37 ocasiones que alcanzó un rendimiento altísimo en el Tottenham (67 goles y 59 asistencias en 269 partidos en siete cursos). En el Everton sólo sumó 13 choques en una temporada y media, mientras que en su cesión en el Besiktas (22/23) se quedó en 15.

Lo que transmite el Sevilla FC: ni Dele Alli, ni Sergio Ramos ni absolutamente nadie

"Reforzar la delantera era una necesidad porque sólo teníamos dos delanteros (Akor e Isaac). Era una de las limitaciones y queríamos darle un mayor número de efectivos a Matías". "Lo de Ramos es un tema zanjado. Se ha hablado mucho pero, al final, nosotros sólo nos podemos permitir los jugadores con los que a día de hoy podemos contar, más los jugadores del Sevilla Atlético". "No sé las diferentes herramientas (financieras) que puede haber para liberar masa salarial pero, a día de hoy, lo de Sergio Ramos no es una realidad. Por lo tanto, no tiene sentido entrar en esta cuestión", explicaba ante las cámaras de DAZN el secretario técnico, José Ignacio Navarro, ratificando lo expuesto por Antonio Cordón.

El director deportivo del Sevilla FC ocupó mucho tiempo de su rueda de prensa, en la presentación de Neal Maupay, para argumentar por qué es imposible que el Sevilla FC fiche a Sergio Ramos o a cualquier otro jugador sin equipo a pesar de que cuenta con una ficha libre tras el cierre de un mercado invernal de fichajes en el que salieron Álvaro Ferllo, Ramón Martínez y Alfon González mientras que sólo llegaron el delantero francés y el retornado Fede Gattoni. "Nuestra prioridad era el delantero y nunca nos planteamos el fichaje de un central. Era fundamental tener más pólvora arriba. Y con el delantero que hemos traído nos hemos gastado todo. No tenemos absolutamente nada de dinero para poder inscribir a absolutamente nadie, a pesar de que tengamos una ficha libre".

"A mí me encantaría poder tener un montón de dinero y poder fichar un montón de jugadores; pero la realidad del Sevilla, ahora mismo, es que no tenemos límite salir para poder traer a nadie", dejaba claro Cordón, que aún iba a más. "No voy a decir la cantidad de dinero que nos queda, pero es irrisoria. Con eso no se puede pagar la ficha de ningún futbolista. ¿Que alguien del consejo pueda poner dinero? Yo no me meto en el bolsillo de los demás, como podrás imaginar, ya bastante tengo con el mío. Desconozco si eso es posible o no es posible, porque aparte, como no nos hemos planteado la situación...", añadió.

"¿Sergio Ramos? No me pongan más mochilitas", respondió más escueto Matías Almeyda. Cabe entender que si Ramos es imposible, lo de Dele Alli es igual de utópico o más para un Sevilla FC centrado de manera exclusiva en cerrar acuerdos a coste cero pero para la 26/27: el lateral derecho y central Juan Iglesias (Getafe) está atado para las cuatro próximas temporadas y el acuerdo con el mediapunta ecuatoriano Patrik Mercado (Independiente del Valle) podría ser anunciado esta semana.