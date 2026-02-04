El director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, descarta a Sergio Ramos: "Ni me lo planteo"

El extremeño asegura que, entre el fichaje invernal de Neal Maupay y la anterior adquisición de otro 40 por ciento de los derechos de Lucien Agoumé, el club no tiene "absolutamente nada de dinero para fichar a absolutamente nadie, aunque esté sin equipo"

La defensa del Sevilla FC está haciendo aguas a un nivel deportivo, con errores que salen muy caros partido tras partido, y físico, con Andrés Castrín como el último en unirse a la siempre interminable lista de lesionados. En su finca sevillana, esperando que suene el teléfono está un agente libre llamado Sergio Ramos, experimentado central con un envidiable estado de forma pese a rondar los 40 años. El camero ha levantado la mano ofreciéndose para volver, pero el director deportivo ni siquiera contempla esta opción. Así de rotundo se ha mostrado este miércoles Antonio Cordón durante su extensa rueda de prensa para valorar el mercado, aprovechando la presentación oficial de Neal Maupay.

Cordón asegura que el Sevilla no puede fichar a jugadores sin equipo

"Hemos traído a Maupay y nos hemos quedado sin límite. Prácticamente no nos queda nada, no voy a decir la cantidad pero es una cantidad irrisoria. Son normas de LaLiga, no puedo hacer nada. Nos están ganando otros tipos de liga que tienen muchas más ventajas, nuestros jugadores se están marchando a otros lugares... Bueno, es lo que hay. No sólo lo estamos sufriendo en el Sevilla. Tenemos que trabajar con ello, hacernos fuertes con nuestro grupo, con nuestro entrenador, con nuestra afición, con nuestros trabajadores, con nuestra cantera... Dinero para hacer inversiones, en el fútbol español lo tienen muy poquitos equipos. Si no estás en Europa es lo que hay".

El Sevilla FC descarta el fichaje de Sergio Ramos: "Como no puedo, ni me lo planteo"

"Nuestra principal prioridad era el delantero, nunca nos planteamos el fichaje de un central. Era fundamental tener más pólvora arriba, más posibilidades. Y con el delantero que hemos traído nos hemos gastado todo. No tenemos absolutamente nada de dinero para poder inscribir a absolutamente nadie, a pesar de que tengamos una ficha libre. A mí me encantaría poder tener un montón de dinero y poder fichar un montón de jugadores; pero la realidad del Sevilla, ahora mismo, es que no tenemos límite para poder traer".

"¿Que alguien del consejo pueda poner dinero? Yo no me meto en el bolsillo de los demás, como podrás imaginar, ya bastante tengo con el mío. Desconozco si eso es posible o no es posible, porque aparte, como no nos hemos planteado la situación, porque lo que queríamos era un delantero... Ni siquiera nos hemos planteado nunca traer un jugador en esa posición". "Es verdad que en verano guardamos un pequeño bote, pero lo gastamos luego comprando el otro 40 por ciento de Agoumé que nos faltaba por tener".

"Estábamos centrados en el delantero. Entonces, a mí no me ha llegado nada, por así decirlo personalmente, de un ofrecimiento de Sergio; pero aunque me hubiese llegado, como te digo, no hay límite. Al no haber posibilidad material no se va a dar y prefiero ni pensar en ello, porque es como ir a comprar un coche sin dinero. No tengo esa posibilidad de ficharle a él o a cualquier otro jugador. Con lo cual, ni me lo planteo".

Los malos números en defensa: "Cuando recuperemos a los lesionados, alguno va a sobrar"

"Yo siempre opino que cuando se meten goles no es solamente por los delanteros y que cuando te meten muchos goles no es sólo una cuestión de la línea defensiva, es algo de todo el equipo. Hablamos con el entrenador, valoramos, estudiamos y sabemos que esto es un tema colectivo, no individual. El objetivo que nos hemos marcado está en recuperar a los jugadores que tenemos lesionados, porque son jugadores importantes. Hemos tenido muchos problemas de lesiones. Creo que si los tenemos a todos, alguno hasta va a sobrar".

"Sabemos que este número de goles encajados (37) tiene que parar. Con esos números es difícil. Están todos trabajando día y noche para intentar mejorar este aspecto. Esto es un tema colectivo que probablemente se va a subsanar. Venimos de unos meses de conocimiento del staff, del entrenador, de la liga... Poco a poco se está generando algo muy bonito en el vestuario, de verdad lo digo. Todos tienen unas ganas tremendas de mejorar, de no sufrir. Quedan 48 puntos. Estamos muy centrados ya en el Girona para que eso no vuelva a pasar. Estoy convencido que cuando tienes este grupo humano de técnicos, de entrenadores, de jugadores, la cosa va a ir para arriba. Estoy convencido".