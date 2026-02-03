Barça - Fenerbahçe en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo
Retransmisión en directo del Barça - Fenerbahçe correspondiente a la jornada 26 de la Euroliga 2025-2026
Barça 8-17 Fenerbahçe (7')
Biberovic está imparable, aunque Brizuela responde esta vez muy rápido con una penetración
Barça 6-15 Fenerbahçe (7')
Jan Vesely, desde media distancia; lleva todos los puntos del Bará
Barça 4-15 Fenerbahçe (6')
Segundo triple consecutivo de Biberovic tras pase de Baldwin
Barça 4-12 Fenerbahçe (6')
Triplazo de Biberovic con la oposición de un contrario
Barça 4-9 Fenerbahçe (5')
Segunda canasta del Barça y segunda de Vesely tras rebote ofensivo
Tiempo muerto de Xavi Pascual, que ha visto cómo su equipo está a merced de su rival
Barça 2-9 Fenerbahçe (4')
Contragolpe del Fenerbahçe y balón a Melli para que anote un triple
Barça 2-6 Fenerbahçe (4')
Otro de Horton Tucker, que está siendoi imparable cuando arranca
Barça 2-4 Fenerbahçe (3')
Canastón en penetración de Horton Tucker tras un error de Toko Shengelia
Barça 2-2 Fenerbahçe (3')
Biberovic anota la primera canasta turca tras más de dos minutos
Barça 2-0 Fenerbahçe (1')
Vesely caza un rebote ofensivo para anotar la primera canasta del partido
ARRANCA EL PARTIDO
Ya están los jugadores en pista, está a punto de comenzar...
El Barça se conjura para este trascendental partido, quedan diez minutos para que arranque
El Fenerbahçe llega con las bajas confirmadas de los pívots Chris Silva y Jilson Bango, además del base Arturs Zagars. Y han sido duda hasta última hora los exteriores Devon Hall y Melih Mahmutoglu. Sin embargo, ya el fin de semana recuperó al escolta Scotie Wilbekin, uno de sus hombres clave, y hace sólo unas semanas incorporó al veterano Nando de Colo, que ya le complicó la vida al Barça con el Asvel.
Xavi Pascual, muy claro
"El Fenerbahce es el mejor equipo de la Euroliga. Es un equipo extremadamente físico que puede jugar a cambiar -defensivamente- en todas las posiciones. A veces juegan con una línea más pequeña, pero todos son grandes, muy físicos, muy atléticos y están muy bien entrenados. Por eso es el vigente campeón y el primer clasificado en estos momentos".
El Fenerbahçe llega en su mejor momento, no pierde desde hace casi un mes -ante el Dubai el 8 de enero- y ha ganado los cuatro últimos partidos en Euroliga, mientras que el Barça viene de caer en Atenas ante el Olympiacos
¡Buenas noches! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del partido entre el Barça y el Fenerbahçe correspondiente a la jornada 26 de la Euroliga 2025-2026, que se disputa en el Palau Blaugrana de Barcelona.
El Barça quiere salir de la crisis en la que está metido ante el rival más dífícil. El Fenerbahçe, vigente campeón de la Euroliga y actual líder de la competición este año, visita el Palau Blaugrana en el mejor momento de la temporada. Y se encuentra con un Barça que suma tres derrotas consecutivas y que está sufriendo mucho en los finales de los partidos.
Ante el UCAM Murcia, los de Xavi Pascual empezaron muy bien, dominando y sacando una gran ventaja que, poco a poco, se fue diluyendo en la segunda parte con el paso de los minutos hasta llegar a un final apretado, en el que acabaron cediendo. En Grecia, tres días antes, llegaron a ir mandando ante el Olympiacos en el tercer cuarto, para desfondarse en el último...
Frente al Fenerbahçe deberán aguantar hasta el final, previsiblemente, ya que es un equipo que, pese a contar con numerosas bajas, tiene un gran fondo de armario. No obstante, el Barça está ofreciendo su mejor cara en Europa y es previsible que esté a la altura. Además, cuenta con su afición para animar y el Palau siempre es una garantía cuando ve a su equipo luchar.
El morbo estará en el regreso de Sarunas Jasikevicius. El lituano se marchó por ajustes económicos ganando la última Liga del Barça hace dos años y medio. Desde entonces, los blaugranas no han levantado ningún título y, de hecho, ni siquiera han jugado las finales de las dos últimas Copas del Rey y Ligas ACB. Jasikevicius es un mito del Barça, pero esta vez querrá llevarse el triunfo de uno de los pabellones más difíciles de la Euroliga.
El Barça ha recuperado a Will Cliburn, pero el norteamericano aún no está al cien por cien. Pascual contará con la duda de Darío Brizuela, que fue baja en Murcia, aunque se espera que sea de la partida ante los turcos.