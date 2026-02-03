Barça - Fenerbahçe en directo hoy | Partido de Euroliga 2025-2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo del Barça - Fenerbahçe correspondiente a la jornada 26 de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas noches! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del partido entre el Barça y el Fenerbahçe correspondiente a la jornada 26 de la Euroliga 2025-2026, que se disputa en el Palau Blaugrana de Barcelona.

El Fenerbahçe llega en su mejor momento, no pierde desde hace casi un mes -ante el Dubai el 8 de enero- y ha ganado los cuatro últimos partidos en Euroliga, mientras que el Barça viene de caer en Atenas ante el Olympiacos

"El Fenerbahce es el mejor equipo de la Euroliga. Es un equipo extremadamente físico que puede jugar a cambiar -defensivamente- en todas las posiciones. A veces juegan con una línea más pequeña, pero todos son grandes, muy físicos, muy atléticos y están muy bien entrenados. Por eso es el vigente campeón y el primer clasificado en estos momentos".

El Fenerbahçe llega con las bajas confirmadas de los pívots Chris Silva y Jilson Bango, además del base Arturs Zagars. Y han sido duda hasta última hora los exteriores Devon Hall y Melih Mahmutoglu. Sin embargo, ya el fin de semana recuperó al escolta Scotie Wilbekin , uno de sus hombres clave, y hace sólo unas semanas incorporó al veterano Nando de Colo , que ya le complicó la vida al Barça con el Asvel.

El Barça quiere salir de la crisis en la que está metido ante el rival más dífícil. El Fenerbahçe, vigente campeón de la Euroliga y actual líder de la competición este año, visita el Palau Blaugrana en el mejor momento de la temporada. Y se encuentra con un Barça que suma tres derrotas consecutivas y que está sufriendo mucho en los finales de los partidos.

Ante el UCAM Murcia, los de Xavi Pascual empezaron muy bien, dominando y sacando una gran ventaja que, poco a poco, se fue diluyendo en la segunda parte con el paso de los minutos hasta llegar a un final apretado, en el que acabaron cediendo. En Grecia, tres días antes, llegaron a ir mandando ante el Olympiacos en el tercer cuarto, para desfondarse en el último...

Frente al Fenerbahçe deberán aguantar hasta el final, previsiblemente, ya que es un equipo que, pese a contar con numerosas bajas, tiene un gran fondo de armario. No obstante, el Barça está ofreciendo su mejor cara en Europa y es previsible que esté a la altura. Además, cuenta con su afición para animar y el Palau siempre es una garantía cuando ve a su equipo luchar.

El morbo estará en el regreso de Sarunas Jasikevicius. El lituano se marchó por ajustes económicos ganando la última Liga del Barça hace dos años y medio. Desde entonces, los blaugranas no han levantado ningún título y, de hecho, ni siquiera han jugado las finales de las dos últimas Copas del Rey y Ligas ACB. Jasikevicius es un mito del Barça, pero esta vez querrá llevarse el triunfo de uno de los pabellones más difíciles de la Euroliga.

El Barça ha recuperado a Will Cliburn, pero el norteamericano aún no está al cien por cien. Pascual contará con la duda de Darío Brizuela, que fue baja en Murcia, aunque se espera que sea de la partida ante los turcos.