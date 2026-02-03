Panathinaikos - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los chicos de Sergio Scariolo quieren resarcirse tras no ser capaces de batir al Paris Basketball en la última jornada

Reto de enormes dimensiones el que afronta el Real Madrid este martes 3 de febrero. Los blancos, siendo el peor equipo visitante del top-10 de la Euroliga, afronta la primera de sus dos salidas de esta semana en la casa del Panathinaikos, que llega tras caer en su último encuentro de liga helena ante el Aris de Salónica.

Los griegos no traen buenos recuerdos a los de la capital de España, ya que fue el verdugo de estos en la final europea de 2024; además, es el único equipo que ha ganado esta temporada en la Euroliga en el Movistar Arena, el pasado 13 de noviembre por 77-87. Sin embargo, los de Ergin Ataman, cuyo futuro es incierto dentro del club según diversos medios, ha perdido cuatro de sus últimos siete partidos en Europa, ante Olympiacos y Olimpia Milán, como local, y ante Maccabi y Bayern de Múnich como visitante.

A pesar de que el equipo marcha segundo en la liga griega y sólo consumó su segunda derrota de la temporada, Giannakopoulos criticó a los entrenadores y jugadores del equipo pidiéndoles su "renuncia" a través de sus redes sociales, creando un clima de crisis y crispación antes del aterrizaje 'merengue': "Entrenadores, entrenadores asistentes, no tienen ni idea de dónde juegan, ¿eh? Esto es el Panathinaikos. Espero que cuando volváis a Atenas, si tenéis la decencia de volver, todos dimitáis. Y todos los jugadores juntos".

En todo caso, tal momento duro en los de Atenas no debe influir a un Real Madrid que acabó enero con muy buenas sensaciones de juego y manteniendo su fortaleza como local, con victorias de prestigio ante Dubai, Maccabi, Barça, Valencia Basket y Mónaco. Por contra, los de Sergio Scariolo volvieron a caer en su última salida en la cancha del París Basketball, dejando su balance como visitante en 4-8.

Las posibles bajas para Sergio Scariolo

Atendiendo a los medios antes del partido contra Panathinaikos, el entrenador italiano confirma que Andrés Feliz y Alberto Abalde estarán disponibles pese a las molestias, mientras que Gaby Deck se cae de la convocatoria.

"Feliz y Abalde están tocados pero estarán. El que no estará es Gaby Deck que dentro del protocolo que tenemos para cuidarle, necesita parar unos días", sentencia.

A qué hora es el Panathinaikos - Real Madrid de la jornada 26 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Panathinaikos y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 26 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 3 de febrero a partir de las 20:15 horas en el Telekom Center Athens de Atenas.

Dónde ver en TV y online el Panathinaikos - Real Madrid de la jornada 26 de Euroliga

Este partido entre el Panathinaikos y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.