Olimpia Milano - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

El conjunto vitoriano viaja a Milán tras derrotar en la anterior jornada en el Buesa Arena a Zalgiris Kaunas

Con Baskonia es difícil saber a qué atenerse. Tras empezar la Euroliga de manera nefasta, la escuadra vasca ha sabido reencontrarse en la competición hasta el punto de haber ganado tres de sus últimos cinco partidos. Obvio que ser equipo de playoffs –incluso play-in– es una quimera, pero no se puede dejar de poner en valor el trabajo de los chicos de Paolo Galbiati, que al menos ahora compiten ante cualquier rival.

Mucho de eso se vio en el último partido en casa ante Zalgiris, un rival que apunta a estar al menos en el play-in de la máxima competición continental y que llegaba con el mejor porcentaje en triples de la misma. Pues bien, Baskonia se sobrepuso a un mal comienzo para terminar sumando una victoria de gran valor. ¿Qué ocurre? Que después llegó el fin de semana y mordieron el polvo en la Liga ACB.

Pese a la gran aportación de jugadores como Koby Simmons, a los vitorianos les sigue faltando consistencia, justo lo que buscan para al menos ser capaces de cerrar la temporada peleando por los títulos domésticos, el primero de ellos la Copa del Rey que se celebra en Valencia dentro de dos semanas. Antes de tal reto les toca jugar ante un Olimpia Milano que está solo tres partidos por delante y que tiene en Armoni Brooks a su mejor jugador con un promedio de 17,4 puntos por noche. Por cierto, Tren Forrest llegará descansado al encuentro tras no participar contra La Laguna Tenerife.

A qué hora es el Olimpia Milano - Baskonia de la jornada 26 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Olimpia Milano y el Baskonia, perteneciente a la jornada 26 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 3 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Unipol Forum de Milán.

Dónde ver en TV y online el Olimpia Milano - Baskonia de la jornada 26 de Euroliga

Este partido entre el Olimpia Milano y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 8 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.