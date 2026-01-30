Lorenzo Brown, de la renuncia al Eurobasket a ser rechazado por su propio equipo

El entrenador del Olimpia Milano, Peppe Poeta, ha anunciado que el veterano base queda apartado del equipo para lo que resta de temporada

La carrera de Lorenzo Brown se ha caído en cuestión de meses. Si en su momento tuvo una aparición estelar con la selección española para conseguir el oro en el Eurobasket de 2022, de cara al pasado de 2025 renunció voluntariamente por motivos personales y ahora, poco después, resulta que no tiene ni equipo, ya que el Olimpia Milano ha anunciado que lo aparte de sus planes para lo que resta de campaña 2025-26.

La realidad es que el recorrido del point guard en el conjunto italiano ha sudo irregular y escaso. Abrió la campaña lesionado y para cuando estaba listo para volver resulta que el equipo cambiaba de entrenador al prescindir de Ettore Messina para coloca a Peppe Poeta como nuevo técnico. Pues bien, este último, estando de acuerdo con la dirección del club, le ha dado la puntilla.

Sin que se haya dado un motivo en firme o explicado algún hecho relevante de cara a ser tan radicales con el presente y futuro de Brown, lo cierto es que este fue desconvocado para el partido de Euroliga ante Partizán de Belgrado para que justo después, en rueda de prensa, Poeta explicase que no sería convocado nunca más...

Las palabras de Poeta sobre Lorenzo Brown

Es un final que no sorprende a nadie. Aunque llegó como un fichaje estrella en el mes de julio, a estas alturas solo ha disputado un partido de Lega A y ha promediado 10 minutos en pista en los últimos cuatro partidos, sin haberse vestido de corto en las últimas dos semanas. Estas han sido las palabras de Poeta sobre la decisión de dejarle fuera de los planes deportivos del equipo.

"En una decisión conjunta con el club, hemos decidido que no participe en el proyecto. Estamos tan atentos como siempre al mercado, pero tener solo una ficha disponible nos obliga a sopesar nuestras opciones con mucho cuidado", sentencia.

Lorenzo Brown y un nuevo limbo

Sin tener claro cuál es actualmente su estado físico, varias fuentes empiezan a indicar que habría equipos interesados en hacerse con los servicios de Brown. La cuestión es que desde la entidad italiana no han expresado hasta qué punto tienen en mente dejarle marchar ya. Por ahora tiene contrato y la única realidad es que no va a jugar más con ellos, pero reforzar a un rival tampoco parece tener mucho sentido. Habrá que estar atentos para ver hacia dónde se dirige el asunto.