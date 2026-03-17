El Barça apunta a un fichaje Top, que confirma la total revolución en el plantel

El equipo blaugrana estaría a punto de llegar al pívot estrella del Zalgiris para el próximo año, al que se han añadido otros dos nombres en las últimas horas, lo que augura un cambio total en la rotación interior a final de campaña

Joan Laporta, recientemente reelegido presidente del Barcelona, ha abierto un halo de esperanza de que pueda llegar algún jugador para reforzar al mermado equipo blaugrana para los tres últimos meses de competición después de que Xavi Pascual lo hubiera pedido abiertamente y el máximo responsable de la sección de baloncesto, Josep Cubells, lo hubiera negado públicamente.

“El baloncesto, evidentemente, se tendrá que reforzar de cara el año que viene. Ya está todo previsto", indicaba Cubells en Jijantes nada más confirmarse la victoria de Laporta en las urnas, que le permitía seguir con una línea continuista.

El fichaje que llegara, previsiblemente, sería para el puesto de base-escolta. Primero, porque es el motivo por el que ficharían, ya que se ha lesionado Laprovittola y Juan Núñez sólo podría reaparecer dentro de un mes como muy pronto. Y, segundo, porque los pívots que hay ahora mismo en el mercado no están al nivel que el Barça necesita.

Lo que está claro es que los esfuerzos para el próximo año irán principalmente encaminados al juego interior. Ya este año se quiso hacer una revolución y, tras la llegada de Shengelia, se intentó rescindir a Willy Hernangómez y no se renovó a Yossoupha Fall. Pero el madrileño no se fue y Fall tuvo que ser repescado un mes después ante la falta de alternativas en el mercado.

Las palabras de Pascual tras el último partido de la ACB, en las que criticaba a sus pívots por la falta de intensidad defensiva, hacen pensar que incluso Jan Vesely no renovara. "Este problema lo tenemos desde mi llegada. Lo que pasa es que antes jugábamos mejor en ataque y no se hablaba tanto -de esto-. Es un problema que tendremos, ya que es muy difícil de arreglar", señalaba Pascual en referencia a ese problema del juego interior.

Moses Wright, uno de los pívots más dominantes de la Euroliga

Sigan o no, todo sucederá a final de temporada, pero mientras tanto están apareciendo nombres con los que el Barça habría contactado para cubrir esta posición en el plantel.

El principal objetivo sería el pívot del Zalgiris Kaunas Moses Wright, un jugador de 2,07 de altura y 27 años, que se está mostrando como uno de los pívots más dominantes de la Euroliga. Según señala Sotiris Vetakis, el Barça habría acelerado las negociaciones en los últimos días y sería lo que Cubells decía que estaba ya previsto para la próxima temporada.

El Barça habría ofrecido un acuerdo de dos años y 3,4 millones de dólares a un Wright que promedia en Euroliga 13 puntos y 6,2 rebotes por partido.

Josh Nebo, Daniel Theis...

Sin embargo, no es el único, lo que hace indicar que el club está pensando en cambiar toda la rotación interior salvo Shengelia. El otro nombre que ha aparecido en las últimas horas es Josh Nebo, un pívot de similares características (28 años y 2,06 de altura) que juega en el Armani Olimpia Milán.

Los 11,2 puntos y 5,4 rebotes que promedia son su mejor carta de presentación. En ambos casos son jugadores con una trayectoria en la Euroliga, que no necesitan periodo de adaptación al juego FIBA.

Según apunta Encestando, también habrían ofrecido a Daniel Theis por los problemas económicos que atraviesa el Mónaco, pero su caché es más elevado, incluso, que estos dos casos.