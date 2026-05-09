El guiño de Batalla al Betis tras ponerle en bandeja la Champions: "Invitado a todo en la Feria"

El meta del Rayo Vallecano hizo posible que España certifique su plaza extra para la máxima competición europea, al detener un penalti en la prolongación ante el Estrasburgo, y ha estado muy pendiente de los comentarios de agradecimiento de los aficionados verdiblancos

El Real Betis, ahora sí, depende de sí mismo para jugar por segunda vez en su historia la Champions League. Manuel Pellegrini y sus pupilos tienen en su mano devolver al conjunto verdiblanco a la máxima competición continental 21 años después. Un logro que podría quedar certificado el próximo martes en La Cartuja ante el Elche, en un encuentro que se encuentra bajo la lupa después de la carta remitida por el Sevilla FC a LaLiga para que examine las palabras del CEO del club heliopolitano, Ramón Alarcón, sobre la posible implicación de su equipo en la lucha por el descenso en la que se haya inmerso el eterno rival.

De ello no quiso hablar el técnico chileno en la previa del choque de este sábado ante la Real Sociedad. Sin querer vender la piel del oso ante de cazarlo, el 'Ingeniero' pone su foco en lograr tres nuevos puntos en Anoeta, lo que supondría dar un paso casi definitivo para consolidar esa quinta plaza que concederá a España un billete extra para la Champions. Un éxito que le debe mucho a Augusto Batalla, el héroe en la clasificación del Rayo Vallecano para la final de la Conference League.

La decisiva parada de Batalla que celebran en el Real Betis y el Celta de Vigo

El meta argentino detuvo un penalti en el tiempo de prolongación en la vuelta de las semifinales disputada el pasado jueves ante el Estrasburgo a domicilio. Espantaba así cualquier tipo de agobio final para el cuadro franjirrojo, que había ganado por 1-0 en Vallecas y calcó el mismo resultado en Francia. Una acción de mucho mérito, pues también despejó el rechace posterior, que no solo fue celebrada por todo lo alto por sus compañeros, sino por muchos aficionados del Real Betis o del Celta de Vigo, que en estos momentos también tendría un pasaporte europeo.

Un empate habría dado opciones a Alemania

Las redes sociales se llenaron de mensajes para agradecer la decisiva acción de Batalla que evitó el empate del conjunto galo, pues en ese caso la pelea con Alemania por la plaza extra de Champions se habría tenido que resolver en las finales, al barrer el Friburgo al Sporting de Braga en su partido (3-1) y cumplir con su parte. El arquero rayista, sin embargo, lo evitó y él mismo se mostraba feliz por regalarle a LaLiga su octavo billete europeo, que podrían ser nueve si su equipo conquista la Conference League ante el Crystal Palace, lo que le llevaría a subir un escalón y jugar la próxima Europa League.

"Feliz" de dar un premio extra a LaLiga

"Ojalá podamos ayudar. Feliz, ojalá que, le toque al que le toque, pero desearle mejor. Nos pone feliz haber contribuido. Pero sobre todo por jugar una final", aseguró el ex de River Plate, que ha tenido un especial guiño con el simpático comentario que un seguido bético realizó en su publicación sobre el encuentro en Instagram.

El 'me gusta' de Batalla a la 'invitación' de un aficionado bético

"Palco en La Cartuja a su nombre, invitado a todo en la Feria en casetas de Peñas Béticas y balcón en la Campana para él". Ese fue el mensaje que ha llamado la atención del propio Batalla, que le dio a 'me gusta', desatando otra gran cantidad de comentarios de elogio y agradecimiento hacia el argentino.

Las cuentas del Real Betis para ser de Champions

Ahora es el Real Betis el que debe aprovechar ese regalo y sellar la ansiada clasificación para la Champions. Para ello dispone de una ventaja de seis puntos sobre el Celta de Vigo, sexto en la tabla, con 12 puntos por disputarse. De este modo, al cuadro verdiblanco bastaría con sumar dos victorias para que ninguno de sus perseguidores pueda alcanzarlo. Matemáticamente, solo podría hacerlo el cuadro celeste si logra un pleno contra Atlético de Madrid, Levante, Athletic y Sevilla. Pero en ese caso, al tener el 'average' particular empatado, todo se decidiría por el general, claramente favorable a los heliopolitanos en estos momentos por siete goles de diferencia (+11 contra +4).