La respuesta de Pellegrini al Sevilla por el 'caso Elche' y el estado físico de Isco

El técnico verdiblanco no quiso mojarse sobre la petición del club de Nervión para que examine unas palabras del CEO verdiblanco ante la posible implicación de su equipo en la lucha por el descenso. Por otro lado, repasó el estado físico de varios de sus jugadores

El Real Betis podría certificar su billete para la Champions el próximo martes, cuando recibirá en La Cartuja al Elche. Pero dicho encuentro se encuentra bajo la lupa después de que el Sevilla FC haya remitido una carta a LaLiga para que examine unas declaraciones del CEO del club verdiblanco, Ramón Alarcón, quien se refirió a la posibilidad de que el conjunto verdiblanco sea juez en la lucha por eludir el descenso, en la que está metido de lleno su eterno rival.

Desde la patronal de clubes, como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, asumen este aviso del club de Nervión, que no llega a ser una denuncia, como algo protocolario, si bien se aumentará considerablemente el dispositivo de observadores para el partido ante el cuadro ilicitano, que tiene un punto más que los sevillistas en esa batalla por la salvación.

"¿Perder con el Elche para perjudicar al Sevilla? El aficionado del Betis lo que quiere es que su equipo gane. Estamos preocupados de lo nuestro y ojalá lleguemos al día del Elche sin jugarnos los puntos". Esas fueron las palabras de Ramón Alarcón en la Cadena Ser. Y sobre todo este asunto ha sido cuestionado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque de este sábado en Anoeta ante la Real Sociedad, si bien el chileno no quiso mojarse. "

"No tengo opinión sobre lo que haya salido, primero no lo he leído y segundo no tiene nada que ver con la parte deportiva, así que son opiniones de personas. No sé la persona tampoco que lo dice, así que no me corresponde, a mí me corresponde dentro del campo", sentenció el preparador verdiblanco, que además de valorar las opciones de su equipo de alcanzar la Champions se detuvo en algunos nombres propios de su plantilla.

Precavido con Isco y Lo Celso

Así, en el caso concreto de Isco Alarcón, que ha salido desde el banquillo en los tres últimos partidos tras recuperarse de su lesión, el 'Ingeniero' aclaró que sigue sin estar listo del todo para ser titular. "Con Isco hablamos todos los días. Creo que poco a poco va mejorando un poco más. Ya veremos cuándo está ya al 100% sin dolor en el cartílago, que es lo importante, para que él se pueda sentir más liberado. Por ahora, yo creo que va progresando dentro de lo que se esperaba", desveló.

Además, Pellegrini confirmó igualmente que Lo Celso, que sí partió de inicio en el último choque ante el Oviedo, aún debe adquirir su mejor nivel. "Gio ha ido recuperando, pero no está todavía para jugar 90 minutos. Creo que de a poco ha ido tomando más ritmos. Es un jugador también muy importante para nosotros y ojalá vaya de aquí a final de temporada mejorando cada vez más", explicó.

El estado de la enfermería del Real Betis

Con respecto a la enfermería, por su parte, Pellegrini confirmó que Marc Bartra, que sufre una lesión en la planta de su pie derecho, no estará en estos cuatro últimos partidos de LaLiga, como Ángel Ortiz, si bien lanzó un mensaje tranquliizador. "Bartra tiene una lesión que no le va a permitir jugar esta temporada. No es una lesión muy grave creo, pero con lo poco que queda de campeonato no va a alcanzar a ponerse a punto para poder volver a jugar", señaló, añadiendo que "Junior ya hizo esta semana normal con todo el plantel y va a estar en la citación para la Real Sociedad".

La situación de Sergi Altimira

Por otro lado, el técnico chileno abordó también la situación de Sergi Altimira, con quien aseguró que sigue contando, aunque se viene hablando mucho de su posible salida en verano, siendo el Sporting de Portugal el último interesado en aparecer. "Como todos los jugadores, va teniendo distintas etapas en el año. Le ha tocado en estos últimos partidos no jugar, pero debe estar dentro de los 10 o 11 jugadores que más ha jugado durante el año. Se han ido recuperando lesionados, hay razones tácticas también en distintos partidos, pero es un jugador que es muy útil para el plantel y va a seguir teniendo su oportunidad", sentenció.