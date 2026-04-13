El interés del Sporting CP por Altimira como recambio de Hjulmand

Ajax, Galatasaray, Eintracht, Leipzig y Fulham se interesaron en las dos últimas ventanas por el pivote de Cardedeu, cada vez más convencido de salir, como en La Cartuja de hacer caja por él

Sergi Altimira y Natan de Souza son dos de los principales activos con los que cuenta el Real Betis para hacer caja el próximo verano, cuando habrá que equilibrar las cuentas por mucho que una hipotética clasificación para la Champions League minimice esa urgencia presupuestaria. En cualquier caso, el pivote y/o el central podrían generar una plusvalía suficiente para rearmar la plantilla con vistas a la 26/27 por sí solos. Especialmente el catalán, que aterrizó procedente del Getafe CF por 1,8 millones de euros y por el que se piden 25 millones de euros, pues el brasileño fue reclutado por 9 millones, aunque está tasado en no menos de 35.

En las dos últimas ventanas, clubes como Ajax (que sólo estaba dispuesto a acceder a un préstamo remunerado), Galatasaray, Eintracht, Leipzig y Fulham movieron ficha por Altimira, si bien ninguno llegó a colmar a la vez las aspiraciones monetarias y deportivas de las otras dos partes, que sí convinieron que el verano del Mundial sería el escenario más propicio para escuchas propuestas en serio por el de Cardedeu. Ahora, el Sporting CP se ha unido a la subasta, hasta el punto de incluir al otrora getafense y ex sabadellense en su 'short list' para sustituir a Morten Hjulmand, por el que los 'Leoes' confían en recaudar más de 40 millones.

El Manchester City es el mejor colocado para fichar al danés, avisando de que no tendrá reparos en hacer frente a su cláusula de rescisión, que asciende a 80 millones de euros, aunque los 'sky blues' esperan poder sacarlo de Portugal por una cantidad que oscile entre los 40 y 50 millones. Gastarse la mitad en Sergi es una posibilidad, si bien es cierto que no la única. En La Cartuja, como es lógico, conviene que se acumulen las pujas para que el precio se dispare.

El Sporting no ha movido ficha todavía de verdad

Desde el entorno de Sergi Altimira aclaran a ESTADIO Deportivo que no disponen por el momento de ninguna oferta formal por el de Cardedeu, aunque conocen que gusta mucho en Lisboa y la grandeza de la entidad blanquiverde. Por ahora, el pivote está centrado en terminar la temporada con el Real Betis y apurar por los objetivos marcados, con la Champions League como gran aliciente, aunque es ésta una época de mucho intercambio de informaciones, rumores y sondeos. Habrá que esperar unas semanas más.