PSG - Arsenal: alineaciones probables, horario y dónde ver en tv la final de la UEFA Champions League

El conjunto de Luis Enrique se mide al de Mikel Arteta en la gran final de la Copa de Europa, con ambos entrenadores españoles dispuestos a llevarse el título en Budapest con un once de plenas garantías

PSG y Arsenal se miden en el día de hoy en la gran final de la UEFA Champions League. Los de Luis Enrique, que defenderán el título, se ven las caras con el conjunto de Mikel Arteta, dispuesto a sumar un nuevo éxito esta temporada tras proclamarse campeón de la Premier League. Para ello, franceses e ingleses se jugarán el todo o nada en el Puskas Arena de Budapest, el escenario del duelo decisivo de la Copa de Europa.

Luis Enrique va con todo: el PSG, a por su segunda Champions League con un once de lujo

Por un lado, Luis Enrique con toda su plantilla disponible para poner un once con el que lograr su segunda Champions League de manera consecutiva. El PSG está muy cerca de hacer historia en una final a la que han llegado tras derrotar al Bayern de Múnich, Liverpool y Chelsea en las anteriores rondas. Además, el técnico asturiano ha formado un grupo de jugadores decididos a firmar el éxito de nuevo en la Copa de Europa.

El PSG apunta a sacar un once muy parecido que al que introdujo Luis Enrique en la final de la Champions League de la temporada pasada, goleando al Inter de Milán 5-0. Los parisinos saltarán al césped, al menos que haya sorpresa de última hora, con una alineación muy reconocible. De esta manera, el único cambio podría estar en la portería con respecto a la anterior campaña, dando entrada a Safonov por Donnarumma.

Arteta se aferra a su bloque habitual para derrotar al PSG de Luis Enrique

Por otro lado, el Arsenal llega con la baja de de Ben White y las dudas de Madueke y Timber. Sin embargo, Arteta tiene efectivos de sobra para hacer frente al PSG de Luis Enrique. Los 'gunner' se aferrarán de nuevo al nivel de David Raya, una de las claves de esta temporada. Por delante del portero de la selección española se situarán jugadores que son fijos como Gabriel y Salibá en el centro de la defensa.

El Arsenal intentará demostrar la versión que dejó esta temporada en la Champions League contra el Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid. Para ello, todo parece indicar que Arteta apostará por un doble pivote en el centro del campo formado por Zubimendi, en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial, junto con Declan Rice, otro de los fijos esta campaña en el conjunto 'gunner'.

PSG - Arsenal: ¿A qué hora y dónde es el partido de la UEFA Champions League?

El encuentro entre el PSG y Arsenal se disputará en el día de hoy, sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El partido entre el conjunto de Luis Enrique y el de Mikel Arteta dará comienzo a partir de las 18:00 (hora española).

PSG - Arsenal: ¿Dónde ver en directo hoy por televisión?

Por otro lado, el partido que enfrentará al PSG y al Arsenal se podrá seguir por televisión, en abierto, a través de La 1 y RTVE Play. Además, otra opción para verlo es por Movistar Plus+ (dial 7), así como Movistar Plus + Liga de Campeones en Movistar (dial 60).

PSG - Arsenal: ¿Cómo seguir el partido en vivo online hoy?

Además, el PSG - Arsenal podrá seguirse, de manera online, a través de la web oficial de ESTADIO Deportivo. Este medio le ofrecerá la mejor previa del encuentro en el Puskas Arena de Budapest desde dos horas antes del comienzo del partido, con datos de ambos equipos, así como la situación y cómo llegan el conjunto de Luis Enrique y Mikel Arteta, reciente campeón de la Premier League.

Tras ello, ESTADIO Deportivo le ofrecerá la crónica del PSG - Arsenal con todo tipo de detalles de lo que haya ocurrido en la final de la UEFA Champions League. Además, este medio ampliará la cobertura con las declaraciones de ambos entrenadores, Luis Enrique y Mikel Arteta, así como la del resto de protagonistas y las jugadas polémicas que puede haber en el duelo decisivo por alcanzar la Copa de Europa.

Alineaciones probables de PSG y Arsenal

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Medes, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Doué, Dembélé y Kvaratskhelia

Arsenal: David Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka, Eze, Trossard y Gyökeres