Las claves del éxito del Arsenal de Arteta esta temporada: ¿Es David Raya el mejor portero del mundo?

ESTADIO Deportivo ha querido analizar la campaña que está firmando el Arsenal, recientemente campeón de la Premier League y clasificado para la final de Champions League. Para ello, hemos contado con tres periodistas expertos en el fútbol inglés, Adrià Jiménez, Javier Parra y Coque Esteban, para desgranar las claves del equipo de Arteta

El Arsenal ha conseguido levantar la Premier League tras una temporada dónde ha demostrado su dominio de principio a fin. Jugadores como David Raya, William Saliba o Declan Rice, entre otros, han llevado a los de Mikel Arteta a lo más alto en la clasificación de la liga de Inglaterra. A las puertas de hacer historia en la Champions League, ESTADIO Deportivo ha querido analizar la campaña que están firmando el conjunto 'gunner'.

Para ello, este medio ha hablado con tres periodistas expertos en la Premier League y, por ello, del Arsenal para poder desgranar en profundidad las claves del equipo de Arteta. Adrià Jiménez, Javier Parra y Coque Esteban han apuntado nombres como el de David Raya, afirmando que "es un portero con una influencia enorme en su defensa, un seguro", o "con Declan Rice y con William Saliba son los tres mejores jugadores de la temporada para el Arsenal".

Además, la temporada del Arsenal finalizará con la disputa de la final de la UEFA Champions League ante el PSG de Luis Enrique. El conjunto de Mikel Arteta llega tras haber dejado atrás al Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa y Atlético de Madrid. Además, ESTADIO Deportivo ha querido comparar este encuentro con el de la campaña anterior, en el que los parisinos derrotaron por 5-0 al Inter de Milán.

Mikel Arteta impone su ley: un Arsenal descomunal que pasa del derrumbe a reinar en Inglaterra

El Arsenal va a cerrar la temporada con un máximo de 85 puntos, a la espera de lo que haga contra el Crystal Palace hoy domingo. Sin embargo, los de Mikel Arteta ya son campeones de la Premier League.

Por ello, por un lado, Adriá Jiménez, que dirige medios como IntoArsenal y forma parte de otros como Arsenal_America o LaRondaradio, ha querido valorar este título de los 'gunners': "Yo creo que es un logro histórico para el club, se mire por dónde se mire. Yo creo que cuando Arteta agarra al Arsenal estaba el club, no la plantilla del primer equipo no, el club entero, en una situación desastrosa. El trabajo que hay detrás probablemente solo se va a conocer cuando Arteta se retire y quiera escribir su memorias".

Por otro lado, Javier Parra, de Idioma Futve y BRITmaniaRadio, confesó que la temporada del Arsenal es de "confirmación, sobre todo a nivel de proyectos para Arteta, porque si uno ha seguido al equipo desde su llegada se ha dado cuenta de la evolución del equipo. Arteta ha adaptado su idea a una propuesta más de ganar duelos, sólida, con un trabajo sin valor sensacional y creo que esta es la confirmación de que ese cambio de idea de Arteta le ha funcionado a la perfección para levantar un título".

Además, Coque Esteban, de Escousers, cataloga la campaña que han logrado los de Mikel Arteta en la Premier League como "extraordinaria. Independientemente de gustos personales y fobias, esas que muchas veces conducen el debate en redes sociales, ha sido indudablemente el mejor equipo de Inglaterra esta temporada y ha recogido los frutos de un proyecto al que Arteta lleva muchos años regando con paciencia y dedicación. No hay que olvidar el estado en el que estaban club y equipo cuando el vasco se hizo cargo del banquillo 'gunner'.

David Raya, el portero más completo de la Premier League y firme candidato a la titularidad con España

Una de las claves de la Premier League del Arsenal es David Raya, que aviva el debate en España. El conjunto de Mikel Arteta, a falta de la última jornada en Inglaterra, va a acabar siendo el equipo menos goleador del campeonato. En 37 jornadas ha encajado 26 tantos, lo que pone en valor la figura del portero de 30 años, que apunta a ser uno de los elegidos por Luis de la Fuente para el próximo Mundial de 2026.

Por ello, Adriá Jiménez ha querido elogiar la temporada y el momento de David Raya: "Creo que es el portero más completo del mundo, no sé si es el mejor portero del mundo pero sí el más completo. Es un portero que siempre está atento, que sale a los centros, que busca el balón a la espalda de la defensa y ha generado unas situaciones decisivas en momentos clave que probablemente no había generado en otras temporadas y demuestra que está a un nivel altísimo".

Javier Parra deja claro que "David Raya es sin duda el mejor portero de la Premier League. No solamente porque sus números lo digan, sino porque ha tenido atajadas muy importantes durante toda la temporada. Por rendimiento, impacto y continuidad es el mejor portero de la Premier y tiene condiciones sin duda para ser titular con España".

Coque Esteban sigue la misma línea y apuntando por la presencia de David Raya en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial: "Sí. El que ha tenido momentos más brillantes, entiendo. Lleva construyendo su estatus desde aquellas temporadas en el Brentford de Thomas Frank. No creo que Luís de la Fuente tenga un dilema, respeta la columna vertebral que le hizo Campeón de Europa, pero tengo claro que Raya sería mi titular también en la selección española".

El Arsenal reta al PSG en una final de la Champions que promete ser más igualada que la de la 2024/2025

David Raya será uno de los motivos por los que se ilusionan los aficionados del Arsenal para lograr la UEFA Champions League. Sin embargo, el conjunto de Arteta se tendrán que medir al PSG de Luis Enrique, que eliminó al Bayern y es el vigente campeón tras derrotar al Inter en la pasada final de la temporada 2024/2025, con un 5-0 en el resultado final.

Adrià Jiménez, sin embargo, no ve similitudes entre ambas finales: "Yo me río con eso la verdad. Si alguien vio la semifinal de la temporada pasada ya vieron que, salvo los primeros 15 minutos de acoso y derribo del PSG en el Emirates, toda la semifinal fue bastante igualada y te diría que incluso el Arsenal mereció mucho más. Son dos equipos con estilos muy contrapuestos y creo que el Arsenal tiene mucha capacidad de hacer daño. Considero que va a ser una final entre dos equipos muy igualados".

Javier Parra, sin embargo, apunta que "en cuanto a choque de estilos sí podríamos encontrar similitudes, pero yo creo que este año el Arsenal es mejor equipo que el Inter de la temporada pasada. Yo creo que es un equipo domina a partir de su trabajo con el balón. El Arsenal ha demostrado ser un bloque muy estable, con una defensa de súper elite. El PSG llega como favorito pero sí que creo que no va a tener el mismo resultado de la final anterior (5-0).

Por último, Coque Esteban explica que la final puede ser "más igualada de lo que uno puede leer y escuchar en los últimos días. El PSG es un equipo brillante, el reflejo de unas ideas y conceptos deportivos de último orden, de la máxima modernidad en el ámbito futbolístico, pero no es imbatible. El Arsenal, incluso más si cabe a un partido, tiene herramientas para incomodar, limitar y atascar al equipo de Luis Enrique. Será una batalla interesante. De pocos goles, imagino, y marcada por los detalles que siempre deciden esta frenética competición".