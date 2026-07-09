Mikel Arteta no se rinde y va con todo a por Bruno Guimarães

El Newcastle ya ha rechazado dos ofertas por su capitán brasileño, pero el Arsenal insiste en reforzar su centro del campo, elevando una tercera oferta hasta los 100 millones de euros

El Arsenal no se rinde por Bruno Guimarães. El conjunto londinense prepara una nueva ofensiva por el centrocampista brasileño del Newcastle, que acaba de finalizar su participación en el Mundial 2026, después de ver rechazadas sus dos primeras propuestas.

Según informa Fabrizio Romano, los Magpies ya han dicho que no a ofertas de 65 y 75 millones de euros, por lo que la tercera tentativa de los Gunners podría acercarse a los 100 millones. Mikel Arteta lo quiere como pieza clave para elevar el nivel de su medular.

Bruno Guimarães, prioridad del Arsenal de Mikel Arteta

El interés del Arsenal por Bruno Guimarães no es nuevo, pero ahora entra en una fase mucho más seria. Arteta busca un centrocampista de jerarquía, con experiencia Premier, capacidad para competir desde el primer día y personalidad suficiente para integrarse en un equipo que quiere, como mínimo, igualar la pasada camapaña.

Bruno encaja en ese perfil. Es agresivo sin balón, tiene lectura para ordenar posesiones largas, llega al área y domina escenarios de máxima presión. No se trata de una apuesta de futuro, sino de un futbolista ya consolidado en Inglaterra y Europa.

The Guardian señala que el Arsenal quiere reforzar el centro del campo, en parte por las dudas físicas alrededor de Declan Rice, y que Guimarães aparece como uno de los grandes objetivos del club londinense. También se han estudiado otros nombres, pero el brasileño ofrece un rendimiento mucho más contrastado.

El Newcastle rechaza dos ofertas del Arsenal

El Newcastle no quiere vender. Esa es la primera posición de un club que ya ha perdido piezas importantes este verano y que no desea desprenderse también de su capitán. La salida de Anthony Gordon al FC Barcelona y la de Sandro Tonali al Tottenham han dado margen económico, pero también han debilitado la estructura deportiva del equipo.

Por eso la resistencia con Bruno Guimarães es tan fuerte. El Newcastle ha rechazado ya dos propuestas del Arsenal, primero de 65 millones y después de 75. La siguiente oferta podría rondar los 100 millones de euros, una cifra que obligaría al club de St James’ Park a tomar una decisión mucho más incómoda.

El brasileño tiene contrato hasta 2028, y eso permite al Newcastle negociar desde una posición de fuerza. No está ante un jugador en su último año ni ante una salida obligada. Si el Arsenal quiere llevárselo, tendrá que convencer a un club que sabe que vender a Bruno sería mucho más que perder a un centrocampista.

Guimarães quiere salir, pero no forzará al Newcastle

La postura del futbolista añade otra capa al caso. Bruno Guimarães ya habría trasladado a la directiva del Newcastle su disposición a cambiar de aires este verano, aunque no tiene intención de provocar un conflicto interno si el club decide retenerlo.

El brasileño no realizará un pulso público ni de una amenaza de rebeldía. Guimarães entiende que puede estar ante una oportunidad clave en su carrera, con 28 años y el interés de un Arsenal que compite por los grandes títulos, pero también respeta la posición de la entidad que lo convirtió en una de las grandes figuras de la Premier.

En su futuro aparece la idea de buscar un proyecto de Champions y sus agentes ya se mueven para ello, mientras el Newcastle mantiene una postura de resistencia. La situación, por tanto, queda en manos de la próxima oferta. Si el Arsenal se acerca a los 100 millones, el escenario puede cambiar de forma definitiva.

Un capitán convertido en símbolo de St James’ Park

Bruno Guimarães llegó al Newcastle en enero de 2022 procedente del Olympique de Lyon y su impacto fue inmediato. Fue nombrado capitán por Eddie Howe y que ganó el premio a mejor jugador de la temporada 2025/26. Antes de aterrizar en Inglaterra, se formó en Audax, creció en Athletico Paranaense y dio el salto a Europa con el Lyon. En St James’ Park encontró el escenario perfecto para convertirse en líder.

Sus cifras también sostienen el interés del Arsenal. Bruno ha acumulado 195 partidos oficiales con el Newcastle, con 31 goles y 31 asistencias, además de 48 internacionalidades con Brasil y tres tantos con la Seleção. No es solo un mediocentro de equilibrio. Es un jugador con peso ofensivo, carácter y recorrido.

El Arsenal busca un golpe que cambie su centro del campo

La operación tendría un efecto directo en el proyecto de Arteta. Bruno Guimarães podría jugar junto a Declan Rice, competir con Martín Zubimendi y darle al Arsenal una variante más física y vertical en partidos de alta exigencia.

También cambiaría la jerarquía interna de la plantilla. La llegada de un fichaje cercano a los 100 millones obligaría a reorganizar roles, minutos y salidas. Christian Norgaard aparece como uno de los jugadores que podría perder espacio si el brasileño termina aterrizando en Londres.

El Arsenal sabe que la operación es cara, pero también entiende que el mercado de centrocampistas se ha disparado. Si quiere a un líder de la Premier, con contrato largo y brazalete en un rival directo, no podrá cerrar el fichaje a precio de oportunidad.

La pelota queda ahora en el tejado de los Gunners. El Newcastle ya ha resistido dos ofensivas. Bruno está dispuesto a salir, pero no romperá con su club. Y Arteta, convencido de que el brasileño puede elevar el techo competitivo del Arsenal, prepara una tercera oferta que puede poner a prueba de verdad la fortaleza económica en St James’ Park.