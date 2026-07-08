El Fulham hace oficial el fichaje de Álvaro Arbeloa: primeras palabras en su nuevo equipo

El técnico salmantino aterriza en Londres con un mensaje directo: dirigir al Fulham "es un verdadero honor" y una "gran responsabilidad" y con muchas ganas de vivir "el ambiente de Craven Cottage"

Álvaro Arbeloa ha vuelto a los banquillos de manera oficial. El técnico salmantino, tras su salida del Real Madrid la pasada temporada, dirigirá al Fulham de la Premier League. Será su primera corta como entrenador en Inglaterra en su corta carrera hasta el momento. Allí se verá las caras con Xabi Alonso, en la primera jornada de la competición, además de con otros nombres de alto nivel como Andoni Iraola o Unai Emery, entre otros.

Tras hacerse oficial su fichaje por el Fulham, Álvaro Arbeloa ha querido dejar unas palabras al asumir este nuevo cargo poco más de un mes después de decir adiós al Real Madrid. El entrenador salmantino siente que está ante "una gran responsabilidad". Además, el exfutbolista ha reconocido que dirigir al club inglés "es un verdadero honor", por lo que queda esperar cómo empieza su primera etapa en Inglaterra y en la Premier League.

Arbeloa aterriza en Inglaterra dispuesto a tomar decisiones

Arbeloa coge las riendas del Fulham para sustituir a Marco da Silva, que dejó al equipo la pasada temporada en la undécima posición de la tabla de la Premier League con 52 puntos, a tan solo uno de Europa. Ese será uno de los retos que se marque el técnico salmantino, alcanzar puestos de Conference, Europa League o UEFA Champions League en su primera temporada en Inglaterra, rodeado de una plantilla que podría tener movimientos.

A su llegada al Fulham, Álvaro Arbeloa podría empezar tomando decisiones importantes en cuanto al apartado de salidas y entradas, con un mercado de fichajes que ha empezado agitado en la Premier League. El salmantino se encontrará con jugadores como Jorge Cuenca, que apenas ha tenido protagonismo la pasada temporada, disputando 18 encuentros.

Álvaro Arbeloa: "Muchas ganas de vivir el ambiente de Craven Cottage con los aficionados del Fulham"

Por su parte, el propietario del Fulham, Tony Khan, celebró el fichaje de Arbeloa a través de un mensaje en sus redes sociales: "¡Estoy emocionado de dar la bienvenida a Álvaro Arbeloa como entrenador principal del Fulham! Álvaro es altamente inteligente con una ética de trabajo muy fuerte, está decidido a tener éxito en el Fulham. ¡Estoy emocionado y ansioso por un futuro brillante para el club bajo el tremendo liderazgo de Álvaro!"

Además, Arbeloa, que ya venía sonando para el Fulham, habló por primera vez para los medios del club a su llegada al equipo inglés: "Es un verdadero honor para mí comenzar esta nueva etapa en el Fulham FC, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al Sr. Khan y a Tony Khan por la confianza que han depositado en mí con el Fulham en la Premier League.

El exentrenador del Real Madrid apuntó que tiene "muchas ganas de vivir el ambiente de Craven Cottage con los aficionados del Fulham y de empezar la pretemporada con los jugadores la semana que viene. Estoy seguro de que vamos a disfrutar de una aventura increíble juntos. ¡Vamos Fulham!". El nuevo técnico del Fulham se pondrá manos a la obra de cara a preparar una Premier League en la que se estrenará contra Xabi Alonso.

Comunicado oficial del Fulham anunciando la llegada de Álvaro Arbeloa

El Club se complace en anunciar el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Fulham.

El técnico de 43 años ha firmado un contrato de tres años que lo vinculará a Craven Cottage hasta el verano de 2029.

Tras una exitosa carrera como jugador, la trayectoria de Arbeloa como entrenador se ha forjado en el que posiblemente sea el club más grande del mundo, comenzando en las categorías inferiores del Real Madrid antes de hacerse cargo del primer equipo la temporada pasada.