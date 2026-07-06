Filipe Luís regresa a Europa y firma su primer gran contrato como entrenador

El ex futbolista del Atlético de Madrid avanza en su carrera como técnico y ya ficha por un destacado club de Europa como es el Mónaco, dejando Brasil para dar el salto internacional, con un contrato hasta 2028

Filipe Luís se ha reinventado en el mundo del fútbol. Después de ser un jugador muy destacado en clubes como el Atlético de Madrid o el Chelsea, además de internacional con la selección de Brasil, optó por ocupar el puesto de entrenador. Su carrera como futbolista terminó en el Flamengo y su andadura como entrenador comenzó en este mismo club, cuna de grandes futbolistas como Renato Augusto o Vinícius Jr. Pero ahora, gracias a sus buenos resultados, firma su primer gran contrato en Europa.

La élite del fútbol mundial está principalmente en Europa. Una competición como la Champions League reúne a los mejores equipos a nivel internacional y tiene el mayor reconocimiento a nivel internacional. Por ello, Filipe Luis ahora da un gran salto y ficha por el AS Mónaco, tomando las riendas de un club histórico y poniendo sus miras en competir en la Champions.

Filipe Luís ficha por el Mónaco y estrena su primer gran contrato en Europa

El ex defensa deja el Flamengo, club que ha dirigido durante las dos últimas temporadas, para regresar a Europa. Filipe Luis confirma su fichaje por el Mónaco y coge las riendas de un club europeo por primera vez en su corta carrera como entrenador, después de conquistar múltiples títulos con el club brasileño que le han servido para colocarle como uno de los técnicos con más proyección, como le ha ocurrido a Davide Ancelotti, a quién se enfrentará en la Ligue 1. El brasileño firma por el Mónaco para las dos próximas temporadas, hasta 2028.

Como entrenador del Flamengo conquistó la Copa de Brasil en 2024, y en 2025 los cuatro títulos, la Supercopa de Brasil, el campeonato Carioca, el campeonato Brasileño y la Copa Libertadores. En su etapa como líder del equipo de Río de Janeiro, el primer equipo sumó 62 victorias, 21 empates y 16 derrotas a su cargo. Ahora, comienza un reto aún mayor en el club monegasco.

El objetivo de Filipe Luis es devolver al Mónaco a la Champions

Filipe Luís aterriza en el Mónaco como remplazo de Sebastien Pocognoli. El brasileño cogerá las riendas del banquillo del Stade Louis II junto a Ivan Palanco como entrenador asistente y Diogo Linhares como preparador físico, junto al resto de los miembros que trabajan para el Mónaco, tal y como ha asegurado el Mónaco en el comunicado oficial que han publicado para anunciar el fichaje del ex lateral.

La idea principal tanto del club como del jugador es conseguir que el Mónaco recupere su mejor nivel y vuelva a competir en la Champions, competición de la que se han quedado fuera para la próxima temporada tras acabar el curso en la séptima plaza de la tabla, por lo que jugarán en Europa, pero se tienen que conformar con la Conference League.