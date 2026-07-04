El Fenerbahçe prepara un dineral por Greenwood y pone contra las cuerdas al Atlético de Madrid

El delantero del Olympique de Marsella era uno de los fichajes que más ha seguido el Atlético de Madrid en este mercado, pero el Fenerbahçe aparece en escena y recibe el visto bueno del jugador

Mason Greenwood, quién fue uno de los jugadores más destacados del Getafe de Bordalás, es uno de los objetivos que ha marcado Diego Simeone para el Atlético de Madrid. Sin embargo, el delantero tiene muchos pretendientes y ya hay uno que ha entrado en una fase decisiva de las negociaciones con el Olympique de Marsella, que necesita ingresar beneficios económicos para la próxima campaña.

El equipo francés busca generar liquidez y el delantero inglés es la mejor arma que tienen para ello. Por eso piden un dineral por su traspaso, que hace que la puja por Greenwood se dispute entre varios equipos, y que ahora mismo es desfavorable para el club español, que primero quiere cerrar varias salidas. Es el Fenerbahçe el que se pone líder en esta carrera.

El Fenerbahçe aprieta por el fichaje de Mason Greenwood

El club turco lleva meses siguiendo a Greenwood y ya presentaron una primera oferta por él que fue rechazada por e Olympique de Marsella, que saben del potencial de su jugador y quieren sacar gran beneficio económico. Pero el Fernerbahçe, que ya ha se ha adelantado a otros clubes de La Liga con el acuerdo por Muriqi, ahora toma la delantera al Atlético de Madrid.

Ya han recibidó el 'sí' de Greenwood, a quién ofrecen una gran cantidad económica por temporada. Los turcos le ofrecen 7 millones de euros por temporada, además de pagar un dineral a su actual club, quiénes le han tasado en una cifra exacta.

El Atlético de Madrid se queda atrás en la puja por Greenwood

Este rápido movimiento del Fenerbahçe por Greenwood, con una negociación avanzada y el visto bueno del jugador, ha hecho que el Atlético de Madrid pase a un segundo plano. De hecho, hasta La Roma se adelanta al club madrileño, que a pesar de haber mostrado su interés en incorporar al ex delantero del Getafe, que ya tiene experiencia en La Liga, priorizan dar salida a otros jugadores, y luego ya pensarán en fichajes.

La Roma también es una opción que Greenwood valora, principalmente porque competirán en la Champions League la próxima temporada, aunque su salario anual sería un poco menor, 5 millones por año.

El dineral que pide el Olympique de Marsella por el fichaje de Greenwood

El Fenerbahçe es el equipo que lleva más adelantadas las negociaciones con el equipo francés, pero siempre puede haber un giro, todo dependerá de la cifra económica. El Olympique de Marsella pide como mínimo 50 millones de euros por el traspaso del delantero inglés. De hecho, ya rechazaron una oferta de 35 millones del equipo turco.