El Rayo aprieta para un elevado traspaso de Nobel Mendy y el Betis espera un importante ingreso extra

El club madrileño ha rechazado una oferta de 15 millones de euros del Eintracht de Frankfurt por el central senegalés, por el que hay más equipos interesados. En La Cartuja se frotan las manos, pues se llevaría un importante pellizco

El Real Betis ya firmó su primera gran venta del verano con la marcha de Sergi Altimira al Sporting de Portugal, por la que se han ingresado finalmente 18,25 millones de euros más dos en variables. Pero aún se necesita otro importante traspaso para cuadrar las cuentas del ejercicio y no presentar pérdidas que puedan afectar negativamente al límite salarial. Un objetivo para el que Natan se presenta como gran candidato, con la Premier League al acecho, aunque el reloj corre y el tiempo se agota.

Mientras tanto, sigue sin desbloquearse la situación del Vasco da Gama para concretar la salida de Nelson Deossa, que dejaría en cualquier caso un pequeña plusvalía. Pero en La Cartuja también atentos a otras posibles fuentes de ingresos a través de jugadores sobre los que se conservan ciertos derechos y pueden cambiar de equipo, como es el caso de Juan Cruz, Assane Diao o Abner Vinícius, por el que se ha interesado el Benfica.

El Real Betis conserva el 20% de Nobel Mendy

En esa lista se incluye también Nobel Mendy, que ya ha dejado 3,5 millones en las arcas después de que el Rayo Vallecano haya ejecutado la opción de compra pactada el pasado año. Pero dicha cantidad puede verse aumentada de forma importante este mismo verano, pues el club verdiblanco sigue conservando el 20% del pase del cotizado central senegalés, que a sus 21 años ha encontrado una rampa de lanzamiento en Vallecas tras apenas haber disfrutado de oportunidades en el primer equipo bético con Manuel Pellegrini (jugó seis partidos).

Su buen hacer con el conjunto franjirrojo, con el que ha disputado 28 encuentros y ha anotado dos goles, ha hecho que se multipliquen unos pretendientes que nunca le han faltado en realidad. Ya en pasado mercado estival, de hecho, estuvo muy cerca del Rangers escocés o el PSV Eindhoven, pero las negociaciones se cayeron al final por diferentes motivos.

Un central de presente y futuro con mucho mercado

Ya como jugador rayista, durante la temporada fue seguido de cerca por el Nottingham Forest, el Benfica y el Atalanta. A ellos se ha sumado ahora el Celtic de Glasgow. Pero es en Alemania donde más están apretando para intentar llevárselo de LaLiga. Allí, además del Stuttgart, es el Eintracht de Frankfurt el que ha pasado a la acción.

Según informa el periodista Matteo Moretto, el club germano ha presentado una oferta de 15 millones de euros por Nobel Mendy, el doble del teórico valor de mercado que le concede la web especializada Transferfmarkt. Pero el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, la ha rechazado, haciendo así honor a su fama de duro negociador.

Esto no significa que el defensor africano no pueda salir del conjunto madrileño sin iniciar su segunda temporada, pero da una idea de cuáles son las elevadas pretensiones de su máximo mandatario. Sin ir más lejos, por Pep Chavarría, también vinculado con el Real Betis, está remitiendo al Chelsea a su cláusula de rescisión, de 50 millones.

Una notable fuente plusvalía: costó menos de un millón de euros

Mientras tanto, en La Cartuja no pierden de vista la situación de su ex jugador, pues podría recibir en breve otro importante ingreso extra. De los 15 millones rechazados por el Rayo Vallecano, por ejemplo, se habría quedado 3, elevando de ese modo sus ganacias hasta los 6,5 millones. Todo ello por un futbolista por el que apenas se pagaron 900.000 euros al París FC después de una primera temporada como cedido en el Betis Deportivo.