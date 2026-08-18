Avances serios por Troy Parrott, cuyo fichaje dan casi por cerrado, aunque aún falta

El irlandés de 24 años se acerca a La Cartuja, donde valoran su capacidad anotadora en la Eredivisie (viene de marcar 31 goles y brindar 12 asistencias en 48 partidos) y su proyección, así como su encaje salarial; se negocia paralelamente con otros dos delanteros para cerrar uno esta semana a ser posible

El Real Betis y el AZ Alkmaar tienen a esta hora negociaciones avanzadas para el traspaso de Troy Parrott, uno de los tres delanteros de la 'short list' que manera de la comisión deportiva verdiblanca. Se trata, aclaran fuentes solventes de las mismas a ESTADIO Deportivo, de una posibilidad real, aunque no tan cerca de cerrarse como apuntan desde Inglaterra la 'BBC' y desde los Países Bajos el prestigioso 'Voetbal International'. Quedan varios puntos por resolver, entre otros el montante final, pues, salvo una venta importante que no se vislumbra en La Cartuja, sería imposible afrontar los más de 20 millones de euros en que tasan el trato.

El caso es que el irlandés de 24 años habría sido clave para frenar su desembarco en el West Ham, descendido a la Championship, y dar prioridad a su estreno en LaLiga, que le seduce más. En Heliópolis intentarán rebajar las cifras que pretende el AZ Alkmaar hasta acercarlas lo máximo posible a los 15 millones que siempre presupuestaron como gasto máximo por el '9', acaso salvando las diferencias con bonus y siempre procurando una fórmula mejor para sus intereses como la cesión con opción de compra, aunque en tierras neerlandesas se mantienen firmes con el traspaso. Se exploran vías intermedias como la conversión en obligación bajo ciertos parámetros. El dinero ingresado este verano por el traspaso al Hull City de Nobel Mendy y las variables por Assane Diao y Jesús Rodríguez ayudan a hacer un esfuerzo por el atacante.

No es el único por el que se avanza: pasos al frente por otros dos delanteros

Refieren a este medio de comunicación que, pese a que se dan pasos al frente muy positivos por el irlandés, no habría que dar por hecho que será él el elegido ni descartar a otros que han sonado, como Fábio Silva. Antes al contrario, haya avances también a esta hora de la noche por otros dos jugadores, uno de los cuales sería el de Oporto. La idea es no dejarlo todo para última hora, con el fin también de revaluar con cierto margen las opciones de hacer hueco a Dani Ceballos e, incluso, de contratar un pivote, como se ha explicado anteriormente. Si más de una opción llegara a buen puerto (como Vitao y Natan hace dos veranos), se elegiría la más conveniente monetaria y deportivamente.

La ventaja de Parrott respecto a Silva y Kalimuendo

A la hora de encajar un fichaje en LaLiga a efectos de LCPD, ya sea por traspaso o cesión, hay que tener en cuenta tanto la amortización anual (si cuesta 20 millones y firma por cinco años, por poner un ejemplo, sería de cuatro millones) como su salario. La ventaja de Troy Parrott con respecto a Arnaud Kalimuendo y Fábio Silva es que juega en el AZ Alkmaar y, por ende, tiene un sueldo mucho menor (por debajo del millón de euros) que el del franco-congoleño, que pertenece a un club de la Premier League como el Nottingham Forest (se estima en unos dos millones netos), y el luso, que pasó de los Wolves al Borussia Dortmund (y cobraría el doble).