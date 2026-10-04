La reflexión de Pau Cubarsí tras tocar el cielo con el Barça y la Selección a los 19 años: “No soy mejor que un obrero o un camarero”

"Sólo tuve la suerte de tener un talento que está mejor pagado", apostilla el joven central del Barcelona y España, quien demuestra una gran madurez pese a su corta edad y una carrera incipiente, pero cargada de éxitos

A sus 19 años, el jovencísimo Pau Cubarsí ya ha vivido situaciones como futbolista que muchos otros jugadores no alcanzan en toda una carrera como profesional. El central debutó con el Barcelona con tan sólo 16 años, se convirtió en pieza importante del conjunto azulgrana, se asentó en la Selección Epañola de Luis de la Fuente y este mismo verano se proclamó campeón del mundo con España.

Por si fuera poco, eso no es todo y Pau Cubarsí terminó el Mundial 2026 con el premio FIFA al Mejor Jugador Joven del torneo después de disputar todos los minutos de la competición en el eje de la defensa de España, rindiendo a u grandísimo nivel.

El éxito precoz de Pau Cubarís

Alcanzando el éxito profesional de manera tan precoz, el vértigo podría ser enorme para un Pau Cubarsí que también ha tenido que lidiar con la más alta presión de manera muy prematura. Sin embargo, escuchando al central del Barça, sorprende precisamente por todo lo contrario. Cubarsi ha sabido y sabe relativizar todo lo que está consiguiendo, evidenciando una gran capacidad para asimilar que en algún momento todo podría cambiar y llegar una racha peor. Y es que si algo tiene asimilado Cubarsí -o al menos parece tenerlo claro- es que el fútbol puede colocarte en un pedestal un día y al siguiente tirarte de él.

“No soy mejor que un obrero o un camarero", responde Cubarsi cuando le preguntan por su momento, tirando de humildad y reconociendo que solo tuvo "la suerte de tener un talento que está mejor pagado”. Su reflexión resume a la perfección el momento de fortaleza mental en el que se encuentra el joven central de 19 años, a quien le ha tocado vivirlo todo de manera muy rápida como futbolista de élite.

Pau Cubarsí, campeón del mundo con España

El Mundial podía haber cambiado muchas cosas en la mente de Pau Cubarsí, un joven catalán de 19 años que prácticamente lo ha conseguido ya todo como futbolista a su corta edad. España levantó el título después de imponerse a Argentina en la gran final de Nueva York y Cubarsí fue uno de los grandes protagonistas del torneo. El central disputó los ocho encuentros como titular, con una España que solamente encajó un gol en toda la competición. Un trabajo por el que recibió el premio al Mejor Jugador Joven de la FIFA.

Después llegó el regreso al Barcelona. En el Camp Nou no necesitaban descubrir a Cubarsí. Ya había disputado 48 partidos oficiales durante la temporada 25/26, consolidándose como una pieza de relevancia para Hansi Flick. Esta temporada, su excelente Mundial, en el que se cargó de minutos, ha vuelto a ocupar un papel protagonista: cinco titularidades y 422 minutos en las primeras jornadas ligueras con el equipo azulgrana.

Cubarsi, titularísimo con Flick y con Luis de la Fuente

Con la Selección Española tampoco ha frenado. España estrenó sus dos estrellas como campeona del mundo en Wembley, donde derrotó a Inglaterra por 2-3. Después goleó a Croacia por 4-1 en Sevilla y este pasado sábado superó a la República Checa por 3-1. Tres partidos, tres victorias y un inicio perfecto en la Nations League.

Cubarsí participó en los dos primeros encuentros y fue reservado ante los checos después de haberlo disputado prácticamete todo desde la temporada pasada. Un trabajo en el centro de la defensa del FC Barcelona y de la Selección Española que le ha servido para granjearse un currículum envidiabñe. Pese a ello, su mensaje es que no hay que tener prisa: "No tienes que lograrlo a los 16. A los 20 todavía eres joven".

El propio Cubarsí debutó con el primer equipo del Barcelona en enero de 2024, cuatro días antes de cumplir los 17 años. Desde entonces, su progresión ha sido prácticamente meteórica. Pese a ello, sabe que su historia no debe ser una obligación para otros jóvenes futbolistas que aspiran a convertirse en profesionales del balompié: “Sigue luchando y estate listo para cuando llegue tu momento”.

La salud mental y la presión del éxito

En su maduro discurso, el joven zaguero del FC Barcelona tampoco idealiza la presión que conlleva triunfar en la élite de fútbol. Reconoce que puede ser una herramienta para crecer, pero advierte también de dónde está la frontera: "La presión ayuda a mejorar, pero no puedes obsesionarte y destruirte mentalmente".

La respuesta de Pau Cubarsí pasa por no quedarse atrapado en ninguna de las dos fasetas de la vida: "La presión existe en las malas pero también en las buenas, ya que puede hacerte perder la humildad".

“No deberías ser juzgado” por pedir ayuda, dice un Pau Cubarsí que hace un alegato en favor de la importancia de la salud mental y de ponerse en manos de expertos cuando el momento lo requiere: "Cuando pasas por un momento difícil no deberías ser juzgado ni avergonzarte por necesitar terapia psicológica".

A sus 19 años, y con un Mundial ya en su poder, Pau Cubarsí demuestra ser un profesional muy maduro al que aún le queda una carrera futbolística muy larga. Como todo en la vida, llegarán momentos peores en los que el joven central, a buen seguro, sabra relativizar la situación y tirar de los momentos de éxito para crecer y conseguir salir del bache, si es que llega.