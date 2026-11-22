Miriam Nogueras, candidata de Junts per Catalunya en las elecciones del 29N, defiende la creación de un Ministerio de Deportes, reclama más recursos para el sector y reivindica los avances de su partido durante la legislatura

El deporte ocupa un lugar destacado en las propuestas de Junts per Catalunya para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Miriam Nogueras, candidata de la formación independentista, reivindica el trabajo realizado durante la legislatura en este ámbito, reclama una mayor inversión y defiende que España debería contar con un ministerio exclusivo para esta materia. Pero, al hablar del Mundial de 2030, deja clara cuál sería su gran aspiración: que Catalunña tenga selección propia y pueda disputar la final en el Camp Nou.

Miriam Nogueras, candidata de Junts per Catalunya a las próximas elecciones generales del 29N, ha aprovechado una entrevista en Mundo Deportivo para reivindicar las medidas que su formación asegura haber impulsado durante la legislatura y poner sobre la mesa algunas de sus principales propuestas para el deporte.

Preguntada por el papel que debería desempeñar España en el Mundial 2030, organizado junto a Portugal y Marruecos, y por la posibilidad de que la final se dispute en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou, Nogueras no ha dudado en expresar su preferencia. "Mi deseo es que la Selección Catalana pueda jugar la final de un Mundial en el Camp Nou, y por eso hace muchos años que nuestra carpeta número uno es que Catalunña tenga sus propias selecciones. Estamos convencidos de que cuando las tengamos, ganaremos muchísimo".

No es una cuestión aislada dentro de su discurso. La candidata de Junts considera que el deporte necesita más protagonismo en las instituciones y defiende que debe contar con una estructura propia. De hecho, se ha mostrado rotunda cuando le han preguntado por la posibilidad de crear un Ministerio de Deportes, siguiendo el camino de la Conselleria d'Esports en Catalunya: "Absolutamente".

Nogueras también ha puesto el foco en la financiación y en el impacto que tiene la actividad física sobre la salud. "Invertir en deporte es invertir en salud. El deporte debe tener su propia estructura", ha defendido. En esa línea, considera interesante explorar fórmulas alternativas para obtener recursos, como destinar una parte de la recaudación de las apuestas o de la telefonía al deporte. "Me parece muy bien esta iniciativa. Los catalanes pagamos muchos recursos y Catalunya es un país en el que cada vez más gente practica deporte. Estoy convencida de que si Junts gobernara en Catalunña se destinarían muchos más recursos al deporte".

El balance de Junts en materia deportiva

La dirigente independentista ha querido diferenciar a su partido del resto de formaciones, asegurando que Junts no se limita a incluir promesas deportivas en sus programas electorales. Como ejemplo, ha destacado la bonificación del 100% en las cuotas de la Seguridad Social para los monitores de los clubes deportivos catalanes, una medida que, según ha explicado, ha permitido aumentar un 30% los contratos a jóvenes que entrenan y reducir los gastos de entidades y familias.

Miriam Nogueras, candidata de Junts per Catalunya / Imago

También ha señalado que su formación ha trabajado para rebajar la fiscalidad del sector. Aunque reconoce que no han conseguido reducir el IVA deportivo, una de sus reivindicaciones, sí afirma haber logrado una bajada de cinco puntos en el impuesto de sociedades y avances para facilitar la conciliación de las deportistas.

Nogueras ha reclamado además que el responsable de Educación, Formación Profesional y Deportes tenga experiencia en el sector y ha defendido la profesionalización del cargo. "Somos el único partido que en esta legislatura hemos conseguido cosas para el deporte con solo siete diputados, imagina lo que haríamos con más", asegura.

En cuanto a la convocatoria electoral, la candidata ha asegurado que no le sorprendió el anuncio de Pedro Sánchez, al considerar que ya se podía anticipar después de las diferencias surgidas durante la negociación de los Reales Decretos de Vivienda.