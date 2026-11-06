Elecciones en España: así será la jornada de Liga el 29-N, un domingo frenético de fútbol y motor

Los ciudadanos están llamados a las urnas en una cita electoral que coincidirá con un calendario deportivo repleto de acontecimientos con LaLiga, el desenlace del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y una posible final de la Copa Davis

España vivirá el próximo 29 de noviembre una jornada muy particular y especial por el hecho de que se celebrarán las esperadas elecciones para elegir la composición del Congreso y el Senado, una jornada que coincidirá con un calendario deportivo repleto de eventos, especialmente con una jornada de Liga en Primera División que tendrá Galicia, San Sebastián y Valencia en el centro de las miradas del mundo del deporte.

Los colegios electorales abrirán sus puertas a las 9:00 horas y permanecerán operativos hasta las 20:00, un horario que coincidirá en gran parte con una frenética actividad en varios estadios españoles y sus aledaños. LaLiga ha confirmado los horarios de la jornada 14 y ha confirmado cuatro encuentros de Primera División programados para ese decisivo domingo.

Cuatro partidos de LaLiga coincidirán con las elecciones

La jornada 14 de LaLiga EA Sports tendrá actividad desde el viernes 27 hasta el lunes 30 de noviembre, pero el domingo concentrará cuatro encuentros. Una circunstancia que deberán tener especialmente presente los aficionados de los equipos que ejercerán como locales.

El primero será el Valencia-Osasuna, previsto para las 14:00 horas en Mestalla. La afición valencianista tendrá que compaginar la visita al estadio con la jornada electoral, en una ciudad que además vivirá el ambiente del Gran Premio de MotoGP en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste.

A las 16:15 llegará el turno del Deportivo de La Coruña-Barcelona, en Riazor. Los seguidores deportivistas recibirán a uno de los grandes del campeonato en plena tarde electoral, mientras que los aficionados azulgranas que así lo deseen afrontarán este decisivo día un atractivo desplazamiento a Galicia.

La jornada continuará a las 18:30 con el Celta-Villarreal, en Balaídos. También en Galicia. Vigo será otro de los puntos de atención del fútbol nacional, con los aficionados celestes pendientes de un partido de máxima exigencia en unas horas de máxima incertidumbre puesto que los colegios electorales estarán todavía abiertos.

Por último, a las 21:00 horas, en pleno escrutinio de las elecciones, la Real Sociedad y el Sevilla cerrarán la participación dominical de Primera División en Anoeta. Los seguidores donostiarras y sevillistas alternarán entre el partido de su equipo con los esperados resultados electorales. Será, sin duda, uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

El calendario completo de la jornada 14

La jornada comenzará el viernes 27 de noviembre con el Levante-Racing de Santander (21:00 horas). El sábado 28 se disputarán cuatro encuentros: Betis-Rayo Vallecano (14:00), Málaga-Athletic Club (16:15), Elche-Atlético de Madrid (18:30) y Real Madrid-Alavés (21:00).

El lunes 30, el Espanyol-Getafe (21:00) pondrá el punto final a la jornada 14 conociendo ya el resultado de las elecciones.

MotoGP, Fórmula 1 y una posible final de la Copa Davis

El fútbol no será el único protagonista. El Circuit Ricardo Tormo de Cheste acogerá el domingo la última carrera del Mundial de MotoGP. La prueba de la categoría reina está programada para las 14:00 horas, coincidiendo prácticamente con el inicio del Valencia-Osasuna. Antes se disputarán las carreras de Moto3 (11:00) y Moto2 (12:15).

La velocidad continuará por la tarde en Qatar. El circuito de Lusail celebrará el Gran Premio de Fórmula 1, penúltima prueba del campeonato, cuya salida está prevista para las 17:00 horas en España.

También habrá tenis en Bolonia. La final de la Copa Davis comenzará a las 15:00 horas y España podría estar presente si supera a Austria en cuartos de final y gana posteriormente su semifinal. El equipo de David Ferrer tendrá que superar primero al combinado austríaco el jueves 26 y, en caso de victoria, disputar las semifinales el sábado 28.

La jornada también tenía previsto incluir el Medio Maratón de Sevilla, pero la convocatoria electoral ha obligado a trasladar la prueba al 13 de diciembre para evitar problemas organizativos y de seguridad.