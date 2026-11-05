Alerta sobre Jesús Owono, portero del Andorra, tras la muerte de Jesús de Miguel: "Va a necesitar ayuda. Nadie quiere vivir un nmomento tan trágico"

Luis Rioja, jugador del Valencia y ex del Deportivo Alavés, anterior equipo del cancerbero del cuadro andorrano, apuntó en una entrevista en VCF Media. "Será el primero en estar arrepentido y dolido por esta tragedia", declaró el jugador valencianista

La muerte de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, el pasado martes, ha marcado un antes y un después en el mundo del fútbol. El delantero del Tenerife perdió la vida después de chocar con Jesús Owono, guardameta del Andorra, en el duelo del pasado lunes entre ambos equipos. Este mismo jueves, los restos mortales de Jesús de Miguel ya descansan en el cementerio de Navahermosa, localidad de nacimiento del delantero de 30 años que deja mujer y una hija.

En esta historia, además de la dura pérdida de Jesús de Miguel, también está la figura de Jesús Owono, guardameta del Andorra, que este pasado miércoles expresó lo que está sufriendo a través de un comunicado en el que el club de Encamp actuó de altavoz: "Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían. Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", se podía leer en el comunicado de Jesús Owono. Tras estas palabras, Jesús Owono ha recibido un mensaje de apoyo de un antiguo compañero del Deportivo Alavés, Luis Rioja, ahora en el Valencia.

Luis Rioja se acuerda de Jesús de Miguel y Jesús Owono

En declaraciones para VCF Media, Luis Rioja habló de rendirle un homenaje a Jesús de Miguel en la próxima jornada de Liga, la cual ya ha sido confirmada que se disputará dentro los horarios ya establecidos: "Lo importante, ahora, es su familia, su entorno, el club y todo lo que rodea a esta tragedia y mandarle todo el ánimo y apoyo, que por supuesto, que todos los partidos serán en homenaje a él y su buen hacer como deportista. Sabemos que el fútbol está para disfrutar, pero tiene estos momentos trágicos que no queremos vivir nunca. El mejor tributo que se le puede hacer es dedicarle toda esta jornada".

Pero Luis Rioja también quiso acordarse de Jesús Owono, que tal y como apuntábamos anteriormente, ya expresó el sufrimiento que está teniendo tras lo ocurrido con Jesús de Miguel que terminó costándole la vida al jugador del CD Tenerife: "A nivel psicológico va a necesitar ayuda. Será el primero en estar arrepentido y dolido por esta tragedia. Mandarle apoyo y mucho ánimo. Lo más importante es el entorno, intentar ayudarlo psicológicamente, para él ha sido un choque muy fuerte porque nadie quiere vivir un momento tan trágico".

Continuando sobre la acción que terminó costándole la vida a Jesús de Miguel tras el choque con Owono, el jugador del Valencia reconoció que lo sucedido les ha dejado muy impactados: "Nos ha dejado a todos muy impactados. Incluso cuando tienes una acción fortuita y tienes la mala suerte de lesionar a un compañero te sientes muy mal. Owono no me quiero ni imaginar cómo estará pasando este momento".