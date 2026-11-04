No habrá partido en Los Cármenes esta semana después de que el club nazarí, la RFEF y LaLiga accedan a la petición del Tenerife

Oficialmente ha quedado aplazado el duelo entre el Granada y el Tenerife de la 13ª jornada, previsto para el sábado 7 de noviembre, tras el fallecimiento de De Miguel

El encuentro de la próxima jornada de LaLiga Hypermotion, que iba a enfrentar este sábado al Granada y al Tenerife en el estadio Nuevo Los Cármenes, ha quedado oficialmente aplazado tras la trágica pérdida del jugador blanquiazul Jesús de Miguel.

La decisión llega tras la petición de aplazamiento por parte del club chicharrero, a la que ha accedido rápidamente tanto la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como LaLiga. Así lo ha confirmado este miércoles el propio Granada a través de sus canales oficiales, donde han querido reiterar "su más sentido pésame a los seres queridos de Jesús de Miguel, así como a toda la familia del CD Tenerife, mandándole toda la fuerza y ánimo en estos duros momentos".

La plantilla del club insular se va a trasladar en las próximas horas hasta Toledo para asistir a la despedida de su compañero y no estaba en condiciones de preparar el choque. Aparte del palo anímico que ha supuesto su muerte y que ahora deben superar.

El Tenerife, centrado en despedir a su jugador

El máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, reconoce en declaraciones a la cadena SER que aún no logra procesar la tragedia, calificando esta vivencia como "el día más duro" de su existencia. Por ello, agradeció públicamente la comprensión y sensibilidad mostrada por la RFEF, LaLiga y el propio Granada ante la situación, incidiendo en que sus futbolistas carecen del estado anímico necesario para disputar un encuentro de estas características.

El duelo entre nazaríes y chicharreros estaba fijado inicialmente en el calendario para este sábado a las 21:00 horas. Sin embargo, en esa misma franja horaria -concretamente a las 18:00 hora insular-, el estadio Heliodoro Rodríguez López acogerá el solemne acto de homenaje y despedida al delantero, en el que querían participar todos sus compañeros.

"Ahora lo importante es que los chicos despidan a su compañero y asimilen lo que ha pasado. Es una situación dramática. Hay cosas que algunos de nuestros jugadores no tendrían que haber visto. Un campo de fútbol es un sitio donde lo pasas bien y lo que vimos el lunes fue de todo menos eso", reconoce Rayco García.

El dirigente tinerfeñista también señaló que el deseo del vestuario es retomar la competición oficial el próximo domingo 14, fecha en la que recibirán al Ceuta en su feudo para disputar la 14ª jornada del campeonato liguero ante los suyos, en lo que será, previsiblemente, otro homenaje a Jesús de Miguel.

Dudas sobre la actuación médica con De Miguel e investigación policial

Así mismo, el máximo dirigente del conjunto chicharrero también habló sobre una posible tardanza a la hora de atender a De Miguel, que podría haber ayudado a ese fatal desenlace. "Nosotros tenemos un protocolo y se aplicó como se aplica siempre. Nada más suceder, saltamos rápido al campo. A mí, como persona del club, me gustaría saber si hay algo que no sabemos sobre la actuación. Esto no puede volver a suceder y, si hay algo en nuestras manos y eso podía haber evitado la tragedia, hay que intentar mejorar", afirmó, aunque no quiere adelantarse y pide que se espere a conocer el informe de los forenses. "Prefiero ser cauto y esperar a la autopsia. A raíz de ahí, tomaremos medidas", sentencia.

En lo que respecta a la investigación policial abierta en el caso, la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento esperado, que ya se encuentra bajo la supervisión de los órganos judiciales. No obstante, el martes, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, apuntó que resulta "muy difícil" que prospere un proceso de índole penal, dado que el golpe se originó en una jugada fortuita del encuentro y convendrá aguardar las conclusiones del Comité de Disciplina Deportiva.