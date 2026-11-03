Dan por apalabrado a Rafita, polivalente lateral del Málaga: así está la situación

La entidad verdiblanca maneja buenos informes del veleño, que está a punto de cumplir 22 años y tiene contrato con los costasoleños hasta 2029; internacional sub 21 en dos ocasiones, fue carrilero zurdo en La Cartuja el pasado sábado, posición en la que ha actuado más, pese a ser diestro

El Real Betis maneja buenos informes de Rafita Garrido, polivalente lateral del Málaga CF que ha sido internacional español sub 21 en dos ocasiones ya. Aunque de ahí a que esté fichado o apalabrado... Esto último lo afirmaba anoche el periodista de 'El Chiringuito' Marcos Benito, que hablaba de un acuerdo entre clubes para que se quedara cedido en tierras costasoleñas lo que resta de temporada y aterrizara en La Cartuja el verano que viene. Incluso, algunas fuentes hablaban de ocho millones de euros, cuando su cláusula de rescisión es de sólo 10 millones.

El veleño, que cumplirá en unos días 22 años, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 en Martiricos y acaba de cambiar de agencia de representación para aliarse con MRH Football, propiedad de un José Redondo que maneja igualmente el futuro de dos compañeros del carrilero como Carlos Ruiz 'Chupe' y Fernando Calero, así como otros que pasaron por la cantera del Real Madrid, como Joselu Mato y Yusi Enríquez. Esto último ha supuesto un 'impasse' en las negociaciones para su mejora de contrato, pues sigue con dorsal y salario del filial, lo que también ha impedido un blindaje mayor.

Canteranos heliopolitanos apretando fuerte

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, no hay nada avanzado (ni siquiera encarrilado) entre Real Betis y Málaga CF a cuenta de Rafita Garrido, que maneja ya alguna propuesta en firme y muchos sondeos por parte de clubes españoles y extranjeros. Se trata de un futbolista diestro, aunque, paradójicamente, ha jugado más por la izquierda (como el pasado sábado en La Cartuja), perfil al que se adapta con solvencia. Una versatilidad que le abrirá muchas más puertas, si bien está por ver que sea la del conjunto heliopolitano, que tiene carencias siniestras, pero también gente que viene apretando desde atrás.

Por ejemplo, sacando de la ecuación a un Aitor Ruibal que volvió como delantero ante el propio cuadro costasoleño y que ya se anunció que actuaría más como atacante este curso, en el lateral derecho están Ángel Ortiz (al alza y ligado hasta 2029) y un Héctor Bellerín con el que se negocia su continuidad más allá del fin de contrato en 2027. Además, Óscar Masqué (19 años) y Mario Navarro (18) son apuestas del club (dos años largos más de vínculo), por lo que, aunque nunca se puede descartar una contratación ahí y la salida a préstamo, por ejemplo, del extremeño, no es ahora mismo la idea.

En la izquierda, en principio, se prefiere alguien nato y no reconvertido, si bien existen más dudas con Junior Firpo, que no acaba de ofrecer rendimiento y regularidad. Llegó para ser titular este verano Fran García, al tiempo que, pese a que está jugando últimamente más como central zurdo a las órdenes de Dani Fragoso por el buen nivel de Ian Forns, hay muchas esperanzas puestas también en Carlos de Roa. El nazareno, que acaba de cumplir 19 años, está atado hasta 2030. En la última ventana de transferencias, de hecho, sonó para clubes como el Estrasburgo.