Ángel Ortiz se convierte en el héroe inesperado del Betis: "He tenido que defender a la grada de la provocación"

El canterano se muestra muy feliz por su actuación y provocar un penalti "claro", y asegura que tuvo que intervenir tras el empate del Oporto, a la par que afirma que aspiran a todo

Ángel Ortiz rentabilizó el máximo la oportunidad que le dio Pellegrini para convertirse en protagonista de la victoria al provocar el penalti del triunfo tras un gran partido, por lo que a su conclusión estaba eufórico.

"Para eso estamos aquí, es el sueño de todo canterano, debutar con el club que nos ve crecer, que nos forma. Y creo que para el club también es un orgullo que un canterano recién llegado a la élite debute en la Champions y sobre todo dé nivel", señaló el extremeño, que se mostró muy contento por haber ayudado al equipo en un partido tan importante.´

"Estoy muy feliz, la verdad. Soy de los que piensan que el trabajo premia y yo soy de los que trabajan mucho hasta que llega la oportunidad. Yo siempre digo que la oportunidad te pille trabajando, así que muy feliz", indicó el lateral, que insistió en que lo ha vivido todo "con mucha felicidad": "Sabía que el penalti era claro, que me había tocado, así que no tenía dudas y, como te digo, muy contento por todo".

"El Betis es mi vida y hay mucho curro detrás"

Además, resaltó el ambiente de La Cartuja y lo mucho que ayudó para la remontada. "La verdad que cada vez que jugamos aquí, el estadio es lo más. Estoy muy feliz por conseguir la victoria, aquí en casa con toda la gente. Es increíble como toda la gente nos ha apoyado al máximo y encima ha sido un récord de entrada, creo. Es una locura", apuntó Ortiz, que señaló que "el Betis es mi vida"

"Es verdad que estoy cerca de mi casa, pero al final son muchos kilómetros, he conocido a mucha gente, muchos tutores, la residencia, muchos entrenadores y creo que ellos también tienen que estar felices por el partido de hoy porque hay mucho curro detrás", recordó el canterano, que intervino tras la provocación de Gabri Veiga a la grada en el 1-1.

"Aspiramos a todo"

"Yo he ido un poco porque creo que al final hay que respetar a los estadios y pienso que estaban provocando un poco, celebrándolo con la grada. He ido a defender a la grada, que no se pueden defender", explicó que aseguró con firmeza que el Betis no tiene techo y piensa a lo grande.

"Son seis puntos de seis y la verdad es que nosotros aspiramos a todo y vamos con el convencimiento de clasificarnos para la siguiente ronda, claro que sí", afirmó el futbolista verdiblanco.