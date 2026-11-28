El técnico chileno, autocrítico, asegura que faltaron calidad y tranquilidad y sobró precipitación, lamenta perder puntos en casa y no duda en afirmar que hubo penalti en la última jugada pero que "la lealtad" de Parrott lo impidió

Pellegrini se mostró contrariado por la derrota inesperada contra el Rayo Vallecano aunque sin entrar en ningún tipo de dramatismo consciente de que este tipo de tropiezos pueden producirse a lo largo de la campaña.

En este sentido, el entrenador verdiblanco no se ahorró la autocrítica e incidió en que no faltó intensidad, pero sí virtudes de las que suele presumir su Betis a la par que refirió demasiada aceleración por parte de su equipo.

Reproches de Pellegrini al equipo

"No faltó dinámica. Lo que sobró fue aceleración y faltaron calidad y tranquilidad para buscar los espacios con todo el rato que tuvimos el balón", señaló el preparador chileno, que insistió en que gozaron de la posesión, pero que no la aprovecharon en ningún momento: "Pudimos tener el balón un día más y no marcamos. Fue un partido mu poco creativo en líneas generales".

Lande del Betis-Rayo en La Cartuja. / Imago

En este sentido, el técnico lamentó haber perdido tres puntos en casa, lo que no pueden permitirse para mantener en la cumbre de la tabla.

Pellegrini reconoce que es duro perder en casa

"Esta derrota significa perder tres puntos en LaLiga. Los que se logran fuera tienen mucho valor y no perder los de local es muy importante", señaló el Ingeniero, que pide al vestuario recuperar la chispa perdida sin perder los nervios: "Hay que tener tranquilidad e intentar retomar la creatividad que tuvimos hasta hace poco".

Cuestionado si influye la acumulación de competiciones y de partidos, Pellegrini respondió que es complicado llevar adelante con solvencia todas las competencias, pero que, en este sentido, no puede reprocharle nada al equipo.

"Siempre he dicho que es complicado y es el gran mérito de este equipo. Se han perdido tres puntos muy importantes y hay que recuperarlos de visita. Quedan cinco partidos para el final de la primera vuelta y hacer una buena puntuación. Duele mucho porque se pierden en casa y cuesta recuperarlos".

Ve claro el penalti a Parrott

Además, el entrenador del Betis no se escondió cuando se le preguntó sobre el posible penalti sobre Parrott en la última jugada del partido. Pellegrini se mojó plenamente y señaló también al delantero por su honestidad.

"Es claro. Lo que pasa es que Parrot no simula ni se tira al piso. Intentó seguir la jugada y esa lealtad impidió que lo hubieran cobrado", indicó Pellegrini, que no utiliza esta incidencia para justificar la derrota contra el Rayo.

El penalti es claro. Lo que pasa es que Parrott no simula ni se tira al piso. Intentó seguir la jugada y esa lealtad impidió que lo hubieran cobrado

"Es penalti, pero no me centro en una sola acción. Estuvimos más acelerados y revolucionados de lo que se necesita. Había que buscar espacios con más tranquilidad", sentenció el chileno tras el encuentro en La Cartuja.

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