El piloto catalán ha sorprendido en Valencia y ha anunciado que se retira de MotoGP y que, por tanto, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana será su última carrera

Marc Márquez ha dado el bombazo y ha anunciado, desde su taller en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, su retirada del campeonato del mundo de MotoGP tras ganar su décimo Mundial. El campeón del mundo 2026 ha dejado helados a todos los presentes en el Circuito Ricardo Tormo con un anuncio que, al principio, nadie se creía.

No se esperaba este paso del piloto de Cervera, pese a que Marco Melandri adelantó la posibilidad y Stefan Bradl se lo pidió personalmente. Tanto él como los miembros de la cúpula de Ducati habían dicho en los últimos días que contaban con él para el año próximo.

Marc Márquez lo ha anunciado con carteles en inglés y ha sorprendido a todos justo antes de arrancar los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de la Comunidad Valenciana 2026 en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Mientras lo iban retransmitiendo en directo en las pantallas del circuito valenciano, algunos aficionados lloraban al conocer la noticia.

Uno a uno, en cada cartel publicó: "We'll talk later, but first..." (Hablaremos después, pero primero...), para continuar con un segundo en el que estaba escrito: "Thank you to everyone who's been part of this journey" (Gracias a todos por ser parte de este camino).

"I hope you've enjoyed it as much as I have" (Espero que hayáis disfrutado mucho como lo he hecho yo), indicaba en el tercer cartel anres de soltar el bombazo: "This will be my last race in MotoGP" (Esta será mi última carrera en MotoGP). Y concluía con un "We Made History" (Hemos hecho historia).

En Ducati ya conocían la noticia

Pese a que el tanto el CEO de Ducati, Claudio Domenicali, como el director general, Gigi Dall'Igna, descartaron la posibilidad de retirada, tratando de acabar con los rumores. Y aseguraban contar con Marc Márquez para los dos próximos años, finalmente, tendrán a Pedro Acosta como principal cabeza visible del nuevo proyecto y está por ver quién es el segundo piloto que acompaña al murciano en el equipo oficial de Ducati.

En el equipo italiano ya conocían la noticia y mientras Marc Márquez iba anunciando que se retiraba con los mencionados carteles, el equipo publicaba el anuncio en redes y aplaudía en el box del Ducati en el circuito valenciano el anuncio del ilerdense.

Marc Márquez se va justo cuando se ha convertido, junto a Giacomo Agostini, en el piloto que más títulos de la categoría reina tiene, con 8. Y, con su décimo Mundial, superaba a Valentino Rossi tanto en el global de títulos como en el parcial de triunfos en MotoGP.

Marc Márquez se va en lo más alto

Lo hace, además, como campeón y en todo lo alto; después de haber logrado la remontada más grande de la historia de la categoría tras recuperar 102 puntos de desventaja con el líder del campeonato, que en ese momento era Marco Bezzecchi.

Atrás queda un palmarés para la historia. Desde que se estrenó en el Mundial en 2008, Marc Márquez despuntó. Después de 19 temporadas, diez de ellas las ha saldado como campeón del mundo. Y eso que tuvo cinco años de 'parón' tras su lesión en 2020 y la bajada de competitividad de Honda.

Marc Márquez celebra s título mundial / Imago

Esos diez campeonatos se traducen en 1 en 125cc 2010, 1 en Moto2 2012 y 8 en MotoGP en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026); a ellos suma 106 victorias (80 en MotoGP), 134 podios y 78 poles.

Aunque todavía está en juego el campeonato de constructores en MotoGP, tras este anuncio, el fin de semana en Cheste se va a convertir en un homenaje a Marc Márquez, el piloto más grande que ha dado el motociclismo español.