El capitán del equipo español alabó la capacidad para gestionar las emociones de los dos encargados de sumar los puntos para España en los cuartos de final de la Davis. Carlos Alcaraz se ahorró disputar el doble junto a Granollers. "Nunca es fácil, especialmente cuando disputas por primera vez una final de la Copa Davis"

Rafa Jódar y David Ferrer se abrazan después de firmar el pase a las semifinales de la Davis | Imago

España logró este pasado jueves cerrar por la vía rápida los cuartos de final de la Copa Davis. El equipo capitaneado por David Ferrer, saltó a la pista dura de Bolonia (Italia) con Daniel Mérida en primer lugar y Rafa Jódar en el segundo. El primer encuentro de Daniel Mérida fue una obra a la paciencia del tenista madrileño, que recordemos, entró en sustitución de Alejandro Davidovich. En dos sets, Daniel Mérida le dio el primer punto a España en la Copa Davis.

En el segundo partido, Rafa Jódar se encontró con un Rodionov que cuajó un gran tenis en el primer set. El austriaco se impuso con claridad por 6-2 y parecía por momentos que el madrileño se desconectaba del encuentro. Por suerte, todo cambió en el segundo set cuando Rafa Jódar le endosó un rosco a Rodionov para poner el empate a uno en sets. En el tercero, Rafa Jódar siguió demostrando un nivel superior a su rival y se terminó imponiendo para ganar por 6-2 y darle el punto definitivo a España en cuartos de final de la Davis. Sobre el buen hacer de sus tenistas opinó también el capitán David Ferrer.

David Ferrer elogia a Rafa Jódar y Daniel Mérida en la Copa Davis

David Ferrer alabó la capacidad de Jódar y Mérida para gestionar las emociones en sus respectivos encuentros: "Estoy muy contento. Estoy realmente orgulloso de mis jugadores, Dani y Rafa. Nunca es fácil, especialmente cuando disputas por primera vez una final de la Copa Davis. Son jugadores jóvenes y ha sido impresionante ver cómo han sabido gestionar las emociones y conseguir la victoria".

Una vez España ha superado los cuartos de final con solvencia ante Austria y ya esperaba Gran Bretaña en las semifinales de la Davis, David Ferrer apostó por disfrutar hasta el sábado al tiempo que habló del placer que le producía poder disfrutar del tenis de los Jódar, Mérida, Alcaraz y Granollers: "Ahora es momento de disfrutar hasta el sábado. Pero, para mí, como capitán de la Copa Davis, es un auténtico placer estar sentado en el banquillo viendo jugar a estos chicos".

Rafa Jódar da la clave de su triunfo en la Copa Davis

El propio Rafa Jódar confesó que no se encontró muy bien en el primer set pero que a base de creer en sí mismo, terminó superando a Rodionov: "Es cierto que no me estaba encontrando muy bien en la pista en el primer set, pero al final era, pues, creer en mí mismo, ser un poquito más sólido de lo que había sido, sacar un poquito mejor, porque es que él estaba jugando muy bien".

Rafa Jódar, seguido de David Ferrer este pasado jueves en la Davis

Insistiendo en las emociones, Rafa Jódar afirmó no haberse frustrado demasiado sobre la primera manga: "Hoy he sabido controlar muy bien mis emociones. Durante el primer set no me he frustrado mucho, a pesar de que las cosas iban no tan bien, y yo creo que eso me ha ayudado a empezar el segundo set de la mejor manera posible".

Por último, dejó claro que el choque ante Rodionov no fue demasiado exigente a nivel físico y que tendrá el viernes para recuperarse de cara a las semifinales: "Intentaré recuperar bien. Mañana tenemos un día de descanso que creo que me vendrá bien para el cuerpo y luego el sábado, si el capitán decide ponerme en el equipo, pues estaré con la motivación de jugar una semifinal de Copa Davis e intentar darlo todo por España".