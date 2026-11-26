El club verdiblanco se sitúa en el decimoctavo puesto del Ranking UEFA tras escalar 60 puestos en menos de cinco años tras adelantar a dos clubes de máximo nivel mientras abre distancia con los 'Blues'

El triunfo contra el Slovan Bratislava por 0-2 supone la clasificación virtual entre los 24 primeros, disponer de opciones muy reales de acabar entre los ocho primeros para saltarse una ronda clasificatoria y también un nuevo salto en el Ranking UEFA.

De este modo, el club verdiblanco continúa con su imparable escalada en la clasificación de coeficientes y ya se ha consolidado en el top 20, al que accedió tras imponerse al Feyenoord y adelantar al todopoderoso Chelsea, con el que ya abre brecha, para situarse vigésimo.

Tras caer en Dortmund, en Bratislava tenía la oportunidad de ganar más posiciones y lo consiguió con un triunfo que le permite rebasar a otras dos entidades destacadas en el fútbol mundial.

El Betis adelanta a Fiorentina y Tottenham en el Ranking UEFA

No en vano, con un total 77.500 puntos, ha dejado atrás tanto a la Fiorentina, que no compite este curso en el Viejo Continente y no pasará de los 76.250 este curso, como al Tottenham, con 77.000, por lo que se coloca en la decimoctava posición, todo un hito teniendo en cuenta de donde venía.

Y es que al finalizar la campaña 21/22, el Betis ocupaba el puesto 78º, por lo que en menos de cinco años ha subido la friolera de 60 puestos por la presencia interrumpida en Europa del equipo de Pellegrini y su rendimiento, llegando hace dos campañas a la final de la Conference. Precisamente ese curso dio un salto trascendente hasta la plaza 40ª y en el ejercicio anterior terminó en la 24ª.

Por ende, su magnífico papel en su segunda participación en la Champions le ha servido para escalar ya hasta seis posiciones, acomodarse entre los 20 mejores y disponer de opciones de acabar la temporada incluso entre los 15 primeros.

El tercero con más puntos UEFA en esta temporada y con clubes al alcance

Y es que los verdiblancos marchan sextos en la clasificación de la Fase Liga con 12 de 15 puntos posibles y ha sumado un total de 14 puntos de coeficiente UEFA -ocho por resultados y seis de bonus,- y solo es superado por Real Madrid (17,250) y el PSG (15,000) mientras que empata a unidades con Barcelona, Liverpool, Arsenal y Como.

El Betis celebra el triunfo en Bratislava. / Imago

Ahora mismo, el Betis tiene a varios equipos al alcance para continuar con su escalada, sobre todo al Benfica, que también ha subido puestos por su trayectoria este año en la Europa League y que registra 78.000 puntos. El Brujas, por su parte, lleva 80.250, mientras que otros dos clubes lusos, ambos por debajo del Betis en esta fase de Champions, están en el punto de mira, casos del Oporto, con 80.740 y sufriendo para pasar de ronda, y Sporting de Portugal, 81. La Roma, el 13º, ya queda más lejos.

Es decir, que si continúa al ritmo actual y supera rondas eliminatorias resulta más que factible que finalizara la temporada en el 'top 15', una barbaridad.