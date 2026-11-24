Un doblete del colombiano pone al Real Betis entre los cuatro primeros clasificados de la Fase Liga al cierre de la sesión del martes en la jornada 5 y asegura que los verdiblancos seguirán haciendo historia en la Champions League, como mínimo, en la ronda de 'play off'

Seguramente en la primera media hora hubo quien tuvo un viaje en el tiempo con reminiscencias de aquellos partidos ante rivales teóricamente inferiores que se atragantaban en los albores de la Conference 24/25; pero el trayecto fue muy diferente. A bordo del potente boing Air Cucho Hernández, el Real Betis ha sobrevolado Bratislava imponiéndose por 0-2 al colista SK Slovan (0 puntos, un gol a favor y 19 en contra) y ha sellado su billete para seguir volando hacia la historia en esta UEFA Champions League.

Con este triunfo, el Betis de Pellegrini se coloca con 12 puntos de 15 para ocupar la cuarta plaza de la Fase Liga de la Champions. A la espera del resto de resultados de la jornada 5, el conjunto verdiblanco asegura virtualmente su pase en el 'Top 24' que garantiza jugar, como mínimo, la ronda de play off. Ahora, deberá seguir luchando por mantenerse dentro del 'Top 8' que pasará directamente a los octavos de final en los duelos contra el Como 1905, el Arsenal FC y el FC Bayern de Múnich.

Pellegrini hizo seis cambios entre El Gran Derbi y la Champions

Fue baja de última hora Giovani Lo Celso, por un golpe en la rodilla que le obligó a unirse a los dos lesionados que no viajaron con el resto del equipo, Dani Ceballos y José Antonio Morante; así como a Iker Losada, descartado por decisión técnica. La ausencia del argentino evitó que Isco Alarcón pudiese descansar; pero sólo el capitán, Álvaro Valles, Fran García, Antony y Abde repetían con respecto al once en El Gran Derbi.

Los jugadores del Betis saltan al campo para enfrentrarse al Slovan en la Champions. / Imago

Pellegrini hizo seis cambios y habrían sido siete de no lesionarse el rosarino. Entre los cambios, nadie con más ganas que el 'Cucho' Hernández, que después de cinco semanas sin jugar y de quedarse sin minutos en el derbi por la amarilla que vio en el banquillo, se convirtió en el gran protagonista del encuentro en Bratislava con sus dos potentes vuelos para firmar un portentoso doblete que le coloca como 'pichichi' del Betis con cinco dianas, las mismas que Riquelme y Bartra.

Uno de los ya clásicos zapatazos lejanos de Nelson Deossa -otra rotación- y un mano a mano de Sporar en el que se hizo enorme Álvaro Valles, en la primera acción para testar su recuperación anímica tras el derbi, abrieron el hielo en un insípido tramo inicial. Ambos equipos alternaban largas pero insípidas posesiones, carentes de fluidez, y luego se neutralizaban mutuamente con buenos repliegues.

Abde y Antony se reparten el escaso peligro antes del primer vuelo del Cucho

Al Betis, atascado por dentro y sin profundidad por fuera, le costaba elaborar con fluidez y abusaba del envío en largo. El Slovan aguantaba cómodo apostando una línea de cinco por delante de los cuatro defensas. Para intentar solucionarlo, Isco se alejaba demasiado de la zona en la que es determinante, retrocediendo hasta campo propio para iniciar jugadas.

Momento en el que Takac, portero del Slovan, saca la mano para salvar un gol cantado de Abde, extremo del Betis. / Imago

Entre Abde, con un disparo de rosca desde el vértice izquierdo del área que se marchó rozando la escuadra en el 20', y Antony, con una acción idéntica en el pico derecho desviada por Takac, habían generado lo poco destacado del Betis antes del gol. Aún más clara fue la única transición rápida de la primera mitad, con pase en bandeja del brasileño y remate del marroquí salvado por el portero local con una intervención salvadora.

El SK Slovan, con muy poco, había inquietado con la clara ocasión salvada por Valles en el inicio, con un zapatazo alto de Rahim Ibrahim y con un cabezazo de éste -de nuevo el lunar del balón parado- que se fue rozando el larguero. Con todo, el Betis se marchó al descanso con el 0-1. Por fin un centro al área, y además colgado de manera magistral por Ángel Ortiz, y el Cucho Hernández vuela para martillear con su cabeza el tanto que abría la lata.

El Cucho vuelve a surcar el cielo de Bratislava y sella el billete del Betis para seguir en la Champions

En la reanudación, Pellegrini retiró al amonestado Facundo Bernal -con una pesadez contagiosa- y la entrada de Marc Roca liberó a Deossa y eso, a su vez, rompió las cadenas de Isco. Los laterales ganaban altura, aparecían los espacios libres y el Betis acumulaba muchos hombres en el último tercio del campo.

Cucho Hernández celebra uno de sus goles al Slovan Bratislava. / IMAGO

De repente, todo fluía. Y para rubricar la mejoría, otra vez apareció 'Air' Cucho Hernández para, con otro brinco prodigioso, conectar un cabezado cruzado a la salida de un córner botado por Isco y colocar el 0-2 en el 57'. Tras esa diana, se acabó el partido. Se sentía en el ambiente, a pesar de que Álvaro Fidalgo y Troy Parrott -con dos disparos cruzados en exceso- intentaron aprovechar sus minutos ampliando la renta. No hizo falta.

Ficha técnica del Slovan - Betis de Champions

0- SK Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Sandro Cruz; Pokorny; Barshegyan (Maros 85'), Matsuoda, Rahim Ibrahim (Cristian Martínez 70'), Marcelli (Yirajang 70'); y Sporar (Griger 75').

2- Real Betis Balompié: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Facundo Bernal (Marc Roca 46'), Deossa; Antony (Aitor Ruibal 75'), Isco (Álvaro Fidalgo 63'), Abde (Riquelme 87'); y Cucho Hernández (Parrott 63').

Árbitro: Jerome Brisard (francés). Amonestó al local Ibrahim y al visitante Facundo Bernal.

Goles: 0-1 (43') Cucho Hernández; 0-2 (57') Cucho Hernández

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League disputado en el Stadion Tehelné Pole de Bratislava (Eslovaquia) ante unos 20.000 espectadores.