Pese al obligado cambio de chip para sellar un pase a las eliminatorias de Champions League que "no sería matemático", pero casi, por lo que abriría la posibilidad de "soñar con estar algo más arriba", el presidente verdiblanco se refirió al duelo de máxima rivalidad del sábado: "No hicimos un buen partido; no tuvimos la identidad de otro"

"Con ganar este partido no sería matemático, pero prácticamente, desde el punto de vista de las probabilidades, sería estar entre los 24 primeros y soñar, quién sabe, con estar algo más arriba. Por tanto, un partido clave para nosotros", comenzaba diciendo Ángel Haro ante los medios de comunicación en el Aeropuerto de San Pablo antes de que la expedición del Real Betis partiera este lunes rumbo a Eslovaquia para medirse mañana con el Slovan de Bratislavia a partir de las 21:00 horas en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, aunque el dirigente villaverdero tuvo que responder antes a una batería de cuestiones relacionadas con El Gran Derbi del pasado sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Bueno, no hicimos un buen partido. Osea, el Betis no tuvo la identidad que había tenido en otros partidos,. Como positivo, que un mal partido de fútbol nos da para que solamente nos puedan empatar en su casa. Por tanto, en ese sentido, positivo. Y también, como se ha dado la jornada, pues el punto hace que estemos un poquito más lejos de nuestros perseguidores. Creo que fue un buen partido de fútbol. No obstante, un empate que, tal como está LaLiga, nos sirve. ¿Diferencia de intensidad?Jugaban en casa, su afición también aprieta. Nos quedamos con las ganas de poder ganar; empataron en el último minuto, prácticamente en el descuento. Estuvieron bien, hicieron un buen partido. Ya digo, afortunadamente, ahora estamos en una época donde los empates nos saben a tristeza y a ellos, a triunfo, ¿no?".

Polémica arbitral: "Nada que objetar, pero tuvo un error grave"

"Sabéis que somos muy respetuosos con el tema arbitral. Y que normalmente estas cosas las hablamos con los entes federativos. Que, por supuesto, están haciendo un gran trabajo. Y, además, el nivel de comunicación es magnífico. Yo creo que tuvo un error grave en el pisotón de Kike Salas a Isco. Que, además, pitó falta en contra. Eso era una segunda amarilla muy, muy clara. En faltas de ese tipo hemos tenido en derbis expulsiones. Pero bueno, el árbitro es un deportista más. Tuvo un error, pero nada que objetar al partido en materia arbitral. Para mí es una segunda amarilla clara, pero ya digo, nada que objetar. El árbitro es un deportista más. Tuvo un error, un error grave, pero lo entendemos. Forma parte del fútbol".

Pellegrini dijo que "el punto es malo"

"La ambición siempre es algo positivo, yo creo. Y la satisfacción generalizada, yo veo que hay una satisfacción. Que no es un tema de cuando un derbi no se gana. Y más teniendo la superioridad deportiva, que la tenemos. Con una plantilla mayor. Ya van 2-3 años donde tenemos una plantilla deportiva mayor que ellos. Pues yo creo que es normal que haya esa sensación de que hay que ganar los derbis. Yo soy el más bético, como no puede ser de otra manera. Cuando llegue un derbi quiero ganar. Cuando llegue febrero, quiero ganar el derbi. Pero creo que hay también un mantra generalizado. El Betis lleva ya más de cinco años sin perder en su casa contra el Sevilla. Hace menos de un año que hemos ganado en casa del Sevilla. De los últimos cuatro derbis, hemos ganado dos y hemos empatado dos. Al final, los derbis, el que tiene una mejor plantilla tiene muchas más opciones de ganarlo. Ya digo, llevamos 2-3 años con más gastos en plantilla deportiva. Y se nota en los derbis. ¿Que queremos ganar los derbis? Pues, por supuesto. De muchos goles, por supuesto. Y bueno, llegará febrero y tendremos ganas de meter unos pocos goles. Significa que hay una madurez en el hecho de que hay un empate y no estamos satisfechos. Yo creo que eso sí significa que estamos queriendo más. En otros momentos, un empate en el campo de Sevilla se hubiera visto como algo razonable. Ahora, no. Ahora queremos ganar. Además, dolió porque fue en el 91. Pero ya digo: no hicimos un buen partido de fútbol. No estoy satisfecho con lo que vi. Pero el punto ahora mismo es positivo desde un punto de vista matemático, aunque no emociona".

Facundo Bernal estará en sala de prensa junto a Pellegrini. / Juan José Ponce

Mercado invernal

"Ahora mismo no hay ninguna opción de llegada segura. Yo creo que tenemos una plantilla muy completa. Además, tenemos las fichas que tenemos. Y, si hay alguna salida, como siempre, analizaremos oportunidades. Pero ahora mismo no estamos trabajando en ninguna llegada si no hay salidas.

El rector bético, durante su 'canutazo'. / Juan José Ponce

Un rival asequible en Champions

"Si queremos pasar, yo creo que estamos obligados a ganar. Y no podemos ir con relajaciones. Porque es un equipo que suele ganar en su Liga. Segundo, creo que lleva ya una racha positiva de varios partidos que no pierde. Y ellos tienen prácticamente la opción de agarrarse a las opciones de pasar ganando este partido. Entonces, como no le igualemos en intensidad, a pesar de que a priori tenemos más equipo que ellos, pues vamos a sufrir este partido. No vayamos con la confianza de que está ganado. Hay mucho que trabajar.

La Cartuja y el Nuevo Benito Villamarín

"La postura oficial es la que ya dije: en la próxima Junta General de Accionistas, los béticos, que son los que tienen que saber de primera mano todos los detalles del estadio, van a tener todos los datos. Y es ahí, en el seno de la JGA, donde los béticos podemos debatir lo que sea debatible. El Betis sigue con su línea marcada de jugar en el Villamarín, en nuestro campo. Es una estrategia que han hecho o están haciendo todos los equipos grandes de Europa al conseguir incrementar los ingresos para poder tener una mayor plantilla, estar lo más arriba posible. Y seguimos con nuestra hoja de ruta de terminar el estadio. Eso sí, es importante que el estadio encaje en precios, porque afortunadamente tenemos otro estadio, un estadio que es muy digno, donde podemos estar transitoriamente el tiempo que necesitemos hasta que el estadio entre en precios".

"Seguimos con nuestra hoja de ruta de terminar el estadio. Eso sí, es importante que el estadio encaje en precios, porque afortunadamente tenemos otro estadio, un estadio que es muy digno, donde podemos estar transitoriamente el tiempo que necesitemos hasta que el estadio entre en precios"