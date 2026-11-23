Sus grandes rivales valoran lo logrado por el piloto de Cervera en un año muy difícil, en el que remontó cuando muchos lo daban por 'muerto'

Tras tenerlo en la mano el sábado y caerse a dos vueltas del final, Marc Márquez fue a asegurar en Portimao en la carrera larga y acabó en una novena posición que le servía para ganar su décimo campeonato del mundo de motociclismo, el octavo de MotoGP.

El Gran Premio de Portugal le ha situado entre los grandes de todos los tiempos. Ya sólo tiene por delante a Ángel Nieto y a Giacomo Agostini. Y en cuanto a triunfo en la categoría reina, ha empatado al italiano. Rossi es historia...

Eso no ha gustado demasiado en Italia y a muchos de los pilotos que han crecido de la mano de Il Dottore, que han tenido que asumir la superioridad del ilerdense. Es el caso de un Bezzecchi que lideraba el Mundial cuando Marc Márquez salió de su operación de primavera, que le sacaba más de 100 puntos y que ha visto cómo pese a ganar los dos últimos grandes premios y lograr un pleno en Portimao, su rival se coronaba.

"No ha sido fácil ver ganar a Marc, ha sido un duelo reñido, pero sin duda se merece plenamente este título", reconoce el de Rimini, que se ha visto para ganarle en muchas ocasiones y, por ello, se enorgullece. "Ha sido un gran honor competir con él, uno de los más grandes de la historia. Ver su nivel, su hambre de competición, es algo maravilloso y ha sido genial competir con él. Me encantaría volver a competir con él, ya en Valencia y luego la próxima temporada", le advierte Marco Bezzecchi.

Jorge Martín se ve para ganar al "mejor de la historia"

Palabras similares son las que le dedicaba su otro gran rival en la lucha por el campeonato, que ahora peleará con Bezzecchi por acabar segundo en el Mundial, un Jorge Martín que se vio al nivel del piloto de Cervera durante toda la temporada y que sólo se 'rindió' tras la caída de Phillip Island, que permitió que Marc Márquez se escapara.

"Para mí es un orgullo y un privilegio poder pelear con ahora mismo el mejor de la historia de MotoGP. Poder estar cerca de su nivel después de todo lo que he pasado. Ya se lo he dicho antes, que gracias, porque al final me ayuda a aprender cada vez que corro con él. En cada pelea con él aprendo algo y eso me hace más fuerte para el futuro", asegura el de San Sebastián de los Reyes, quien no tiene duda de lo que es Marc en la historia del motociclismo.

Marc Márquez, felicitado tras ganar el Mundial / Imago

"Creo que es el mejor de la historia de MotoGP", avisa, aunque cree que ahora es batible, pero no puedes fallar para hacerlo y es muy difícil lograrlo de forma consistente. Ésa es la diferencia. "Tienes que estar al 100%. Yo he ganado carreras a Mar. Y creo que yo, a mi 100%, puedo pelearle por un Mundial, que es lo que he hecho, pero en ningún momento he estado a mi 100%. No he podido estar ni al 100% con la moto, luego no he estado al 100% por las lesiones, creo que estoy a un nivel altísimo, creo que para mí ya poder pelear con él es un orgullo, pero está claro que Marc es el único piloto con el que no puedes hacer ningún error si quieres ganarle", acaba admitiendo.

Fabio Quartararo se rinde ante el campeón

Fuera de los dos pilotos que le han competido el Mundial hasta la penúltima carrera, los que ven lo que ha hecho desde fuera le dan más valor. Y más cuando ya sabes lo que es ganar un Mundial de MotoGP, como es el caso de Fabio Quartararo, que sigue alucinando con lo que Marc Márquez alcanza año tras año.

"Creo que la celebración lo dice todo. Subir las escaleras con el gato... Ha sido precioso verlo, muy, muy bonito. No tengo nada que decir, porque cuando tenía 14 años era el tipo que ganaba. Ahora tengo 27 años y sigue ganando, así que creo que es hora de que se descanse”, bromeaba el francés, quien señala a Marc Márquez como el justo vencedor de este campeonato: "Estoy bromeando. Pero sí, es el mejor, el más inteligente, el más rápido... No tengo nada más que decir sobre este piloto".

Pedro Acosta se lo toma como una enseñanza

Si eso piensa el futuro piloto de Honda, similar visión tiene de lo hecho por Marc Márquez el que será su compañero y gran rival el próximo año. Pedro Acosta, claro como siempre, señala que no ha variado un ápice lo que piensa del de Cervera, tanto en sus mejores momentos como en los malos. Sigue pensando que es el mejor.

Los pilotos de MotoGP en el GP de Portugal 2026 / Imago

"Opino lo mismo que llevo opinando el último año y medio, y era algo inevitable que pasara este fin de semana -el que se proclamara campeón-. Me ha sorprendido verlo un poco a la defensiva, pero es que también es normal, después del año qué lleva, de remontar, de remontar, de remontar, tampoco necesitaba hoy después de la caída de ayer arriesgar más de lo que ha hecho. Se lo ha merecido más que ninguno porque está claro que Aprilia lo ha perdido", sentencia el de Mazarrón.

Acosta tiene claro que, después de los hecho por el mayor de los Márquez, sólo queda admirar y aprender. "Alguien que ha hecho tanto por el deporte y que el tío es tan bueno, no son elogios, es la realidad. Es verdad que la manera que ha gestionado este campeonato, de no irle bien, de parar, de volver, de remontar, creo que eso es digno de admirar sobre todo y digno de echarle un ojo", añade.