El tenista español desvela lo que pensó en el 'tie break' definitivo de las ATP Finals y cuál fue la clave que le dio la victoria ante Zverev

Carlos Alcaraz logró romper una larga racha y se coronó como el tercer español que logra alzar el trofeo final de temporada. Lo que no lograron ni Rafa Nadal, ni Carlos Moyà ni su mentor Juan Carlos Ferrero, los otros tres números uno españoles, lo ha logrado el joven murciano, al que le faltan muy pocos títulos importantes en su palmarés.

Lo hizo, además, derrotando al número uno del mundo, el cuestionado Alexander Zverev. Y puso más en cuestión su reinado. El tenista alemán despedirá el año sin haberle ganado un partido a Alcaraz o a Sinner, y en cierto modo, ha dado la razón a los que dicen que su liderazgo en el tenis mundial se debe a las lesiones de los dos principales referentes que hay ahora mismo en el tenis.

Pese a la derrota, Zverev no tiene dudas en que él es el merecedor de ese número uno por la temporada realizada. Y sobre ello también fue preguntado Carlos Alcaraz después de su triunfo.

El tenista murciano señaló que sentirse así es clave para poder luchar por la cima del tenis. "Todos los tenistas sentimos que somos el número uno. Yo, Sascha, Jannik, Shelton... Y creo que esa confianza es muy importante. Tener confianza en uno mismo es fundamental cuando sales a entrenar y cuando disputas un partido. Es muy importante creer en ti mismo", afirma generalizando el español.

Luego, concreta un poco más y se refiere al caso actual. "Pero, el número uno es Sascha -Zverev-. Se lo merece de verdad. Nadie va a quitarle esa posición ni ese número uno. Tenemos que tenerlo en cuenta y reconocerlo. Ahora mismo, el ranking dice que es Sascha y tenemos que darle el mérito que merece", sentencia el de El Palmar.

Leerle el servicio a Zverev, fundamental

Fuera de eso, el jugador español es consciente que para ganar en Turín ha tenido que dar su máximo nivel. "Ha sido una semana impresionante. Creo que hoy he jugado muy bien tácticamente. Conseguí meter mucha presión a Sascha al hacerle jugar todo el rato. Estaba sacando todo el torneo a un nivel estratosférico y ver que no ganaba puntos gratis creo que le hizo jugar bajo presión. Sentía que yo tenía el control del partido y supe gestionar bien las emociones. He jugado a un nivel muy alto", señaló.

Carlos Alcaraz y Alex Zverev / Imago

Zverev dijo luego que no había podido sacar como quería por el dolor en el tobillo que tiene cada cierto tiempo de la lesión que sufrió hace años. Pero, independientemente de eso, Alcaraz estuvo muy bien al resto y le metió mucha presión. "Creo que resté muy bien. Sabía que no le habían roto el servicio en todo el torneo. Lo sabía desde el comienzo del partido. Estuve especialmente concentrado en el resto, intentando poner todas las devoluciones posibles en juego y, a partir de ahí, construir el punto desde el fondo de la pista. Estaba leyendo muy bien su saque. Me movía y reaccionaba muy bien al resto para golpear la pelota en una buena posición e intentar devolverla dentro", añade.

Y eso le permitió ganar tres de los turnos de saque del alemán y tener dos bolas de 'break' en el otro, que fue el primero del partido, algo que le dio confianza. "Me alegré de haber podido hacerlo ya en el primer juego, porque eso me dio mucha confianza. Pensé que podía restar su saque y que, por tanto, el partido se decidiría en los intercambios desde el fondo. Y yo estaba preparado para eso", añade.

Un 'tie break' que tenía 'truco'

Lo curioso fue cuando le preguntaron si se vio con el set perdido cuando su rival se puso 3-6 en el 'tie break' del segundo set y contó una anécdota que le había servido para remontar. "Entrenamos -él y Zverev- al principio del torneo y disputamos dos 'tie breaks' realmente buenos. Estuve pensando en aquello. En los dos 'tie breaks' había ido por detrás y terminé ganándolos durante los entrenamientos. Así que estaba pensando que iba a suceder lo mismo que en aquellos entrenamientos. Tenía que estar relajado y concentrado porque iba a volver a ocurrir. Eso era lo que pensaba", afirma sobre ese final de partido con el que cerró el triunfo en las ATP Finals.