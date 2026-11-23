El técnico azulón no quiso esta vez criticar la confección de la plantilla, tras su enfrentamiento con el presidente, Ángel Torres, pero sí admitió estar preocupado por la cantidad de goles que recibe su equipo, que además es el que menos tanto a favor suma en LaLiga

El Getafe sucumbió en el Coliseum ante un Atlético de Madrid que se llevó la victoria con demasiada facilidad (0-3). Y eso que hasta ahora ningún equipo había conseguido vencer en el feudo del conjunto azulón, que se mantenía invicto con tres empates y tres derrotas que paliaban su tremendo déficit como visitante: fuera de casa, ha perdido todos su partidos, no ha marcado ni un gol y acumula catorce en contra.

Dichos números dejan al cuadro madrileño al borde del descenso, al que podrían caer este lunes, cuando se disputa un duelo directo entre Levante y Elche, sus dos inmediatos perseguidores. Pero a pesar de ser el equipo con menos goles a favor de LaLiga (8)﻿, al tratar de encontrar una explicación al mal momento, José Bordalás puso el foco en la falta de solidez defensiva y reconoció que está preocupado por la cantidad de goles que recibe su conjunto (21), al que instó a mejorar cuanto antes para competir con garantías en Primera División.

La clave para Bordalás: "﻿Sobre todo me preocupa que encajamos muchos goles"

"Hoy nos hemos encontrado con un gran Atlético. Nos ha sorprendido encajar dos goles tan pronto y eso nos ha hecho mucho daño. Hemos intentado mejorar en el segundo tiempo y no lo hemos conseguido. Estamos encajando muchos goles. No es momento de buscar excusas ni de señalar a nadie. Hay que mejorar cuanto antes para alcanzar la solidez que se necesita para competir en Primera División", declaró en rueda de prensa el técnico alicantino, que esta vez no quiso aludir a la necesidad de fichajes ni criticar la confección de la plantilla para no avivar su enfrentamiento con el presidente, Ángel Torres.

Así, Bordalás insistió en que los problemas defensivos se han convertido en una de sus principales preocupaciones y reconoció que su equipo tiene dificultades para adelantarse en el marcador, una circunstancia que le obliga a jugar habitualmente a remolque de sus rivales. "Sobre todo me preocupa que encajamos muchos goles, que nos cuesta ponernos por delante. Casi siempre se adelantan los rivales. Hay que reflexionar y mejorar tanto a nivel defensivo como ofensivo", afirmó.

José Bordalás, en el banquillo del Coliseum. / Imago

Además, también admitió que los números reflejan las dificultades que atraviesa su equipo y aseguró que no pueden ignorar una situación que exige soluciones inmediatas. "Es evidente. Los datos están ahí. Los números están ahí. No podemos obviarlos. Estamos obligados a mejorar﻿. Nos cuesta mucho encontrar la solidez. Hoy de nuevo se ha visto. Es cierto que teníamos enfrente a un equipo con movilidad, jugadores fantásticos y con pegada. Es difícil superarlos, pero hay que analizar todo", explicó.

La diferencia con el Atlético de Madrid: "Es abismal"

Asimismo, Bordalás reconoció la superioridad del Atlético de Madrid y señaló los dos primeros goles como determinantes para el desarrollo de un encuentro en el que su equipo apenas generó ocasiones. "La diferencia es abismal, es muy grande﻿. Hoy se ha podido ver en el partido. Hemos tenido pocas ocasiones. No entramos mal en el partido, pero ese desajuste en el primer gol de Baena nos ha hecho mucho daño. Luego, la jugada desafortunada del segundo y, ante un equipo del potencial del Atlético, si se pone 0-2 es muy complicado", concluyó.