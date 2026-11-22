El Barça remontó ante el Villarreal para seguir liderando la tabla, el Racing se acerca a Europa y aleja a la Real Sociedad de la Champions, Osasuna rompe su racha a costa del colista Málaga y el Atlético de Madrid vuelve a la senda de la victoria en Getafe para no despegarse de la cabeza

Todo sigue igual en lo más alto de la clasificación en LaLiga. Tanto FC Barcelona como Atlético de Madrid respondieron con sendas victorias este domingo al sufrido triunfo del Real Madrid ante el Celta de Vigo de ayer sábado. Aunque los azulgranas tuvieron que sufrir bastante más para doblegar a un Villarreal que se puso 0-2 en el Camp Nou, siendo mucho más cómodo el partido de los colchoneros en su visita a un Getafe que está al borde del descenso.

Además, la jornada dominical dejó también los triunfos como local del Racing de Santander﻿, que se acerca a Europa, y Osasuna﻿, que se aleja de la la zona peligrosa. Lo hicieron a costa, respectivamente, de la Real Sociedad﻿, que no pudo acercarse a la Champions, y un Málaga que continúa hundido en la cola de la tabla.

FC Barcelona 3-2 Villarreal: Remontada azulgrana con polémica arbitral

El FC Barcelona se rehízo de su mal inicio de partido, en el que cedió dos goles en los siete primeros minutos, para remontar con tres tantos en diez minutos en el segundo tiempo y resolver el lío en el que le metió el Villarreal (3-2), gracias a la clarividencia de un gran Pedri. El canario lideró el juego del Barça en un partido extraño, presidido por el gran inicio del Villarreal, un penalti fallado por Lamine Yamal con 0-2 en el marcador o el viento reinante.

La puesta en escena del 'submarino' fue fantástica. Un error de Fermín y dos aciertos, uno de Buchanan y otro de Oluwaseyi, situaron el partido en 0-2 en apenas siete minutos, entre el desconcierto de los azulgranas. Pero en la segunda mitad, con el viento a favor, llegó en vendaval culé. Gerard Martín recortó distancias de cabeza en el 57', a la salida de un córner muy protestado por los visitantes, pues el disparo de Cancelo pareció no tocar en ningún rival antes de dar en el poste. Pero solo cuatro minutos después llegó el empate tras un pase de Pedri que remató Fermín. El 3-2 no tardó en llegar, después de un taconazo de Lamine Yamal sobre Eric García y el centro de éste que desvió Pau Navarro sobre su propia portería. Era el minuto 67 y el partido lo había cerrado el Barça en diez.

Fermín celebra su gol ante el Villarreal. / Imago

Racing de Santander 3-2 Real Sociedad: Zabiri provoca el delirio en El Sardinero

El Racing de Santander y la Real Sociedad ofrecieron un gran partido en El Sardinero (3-2), con mucho ritmo y ocasiones desde el comienzo. Sin apenas respiro, pasado el minuto cinco de encuentro apareció Yassir Zabiri, que en dos minutos sumó otros dos nuevos tantos a su cuenta goleadora, y ya van once, para poner con ventaja a los cántabros.

Sin embargo, al filo del descanso, cuando parecía que el marcador ya no se iba a mover, el centro de Sergio Gómez lo conectó Oyarzabal para hacer el 2-1 y dejar todo por decidir en la segunda parte. En ella, los donostiarras se lanzaron a por el empate y el mismo no tardó en llegar por medio de Guedes, que sorprendió con un tiro desde la frontal del área ante el que quizás Agirrezabala pudo hacer algo más. Pero en el peor momento del Racing areció la magia de Íñigo Vicente para filtrar un balón a Zabiri, que fue derribado por Remiro cuando encaraba la portería. Penalti sin discusión que Canales se encargó de transformar para hacer vibrar a su afición.

Los jugadores del Racing celebran uno de sus goles ante la Real Sociedad. / Imago

Osasuna 1-0 Málaga:

Osasuna volvió a la senda de la victoria ante el Málaga después de tres jornadas gracias a un gol de Ante Budimir en la primera parte, en un encuentro en el que dominó inicialmente, pero en el que terminó sufriendo ante el empuje de los andaluces. Con varios cambios en el once, Jagoba Arrasate tiró de Aimar Oroz desde el comienzo para generar fútbol y su equipo buscó el gol desde el inicio.

Así, en el minuto 20, con un Osasuna que iba a más, Rosier realizó un buen regate a Larrubia para poner un caramelo de centro hacia la cabeza de Budimir. Testarazo del croata adelantándose a su marcador para hacer su noveno tanto de la temporada. Y pudo llegar el décimo al comienzo de la segunda mitad, pero su zurdazo que se topó con el travesaño. Tras ello, empujó y empujó el Málaga sin encontrar el premio final, por lo que sigue cerrando la tabla sin conocer aún la victoria.

Los jugadores de Osasuna celebran el gol de Budimir ante el Málaga. / Imago

Getafe - Atlético de Madrid:

El Atlético de Madrid volvió a la senda de la victoria con una victoria fácil frente al Getafe en el Coliseum (0-3), territorio normalmente vetado para los duelos plácidos pero minimizado por el conjunto rojiblanco, que sentenció en la primera parte y consiguió tres puntos clave para seguir la estela del Barcelona y del Real Madrid en la lucha por el título.

Las sensaciones eran evidentes del control total rojiblanco, sin rendija posible hacia la sorpresa y menos cuando a los diez minutos Baena abrió el marcador con un derechazo desde fuera del área que fue imposible para David Soria, héroe y villano. El meta salvó a su equipo de una goleada, pero también fue el responsable del 0-2, a la media hora, cuando salió a despejar de puños un córner lanzado por Julián Álvarez que terminó en las botas de Cardoso, que marcó a placer. Ya en la prolongación llegó el tercero, tras un penalti provocado por Sortloth que transformó Grimaldo.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Baena en el Coliseum. / Imago

Los resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports

Athletic 01 Espanyol Alavés 31 RC Deportivo Rayo Vallecano 01 Valencia Sevilla 11 Real Betis Real Madrid 21 Celta FC Barcelona 32 Villarreal Racing 32 Real Sociedad Osasuna 10 Málaga Getafe 03 At. Madrid Levante -- Elche

La clasificación de LaLiga EA Sports

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 13 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 FC Barcelona FCB = 36 13 12 0 1 51 15 18 7 6 0 1 27 9 18 6 6 0 0 24 6 2 Real Madrid RMA = 33 13 11 0 2 33 11 18 6 6 0 0 19 4 15 7 5 0 2 14 7 3 At. Madrid ATM = 31 13 10 1 2 26 10 13 6 4 1 1 12 5 18 7 6 0 1 14 5 4 Real Betis BET = 27 13 8 3 2 21 16 15 6 5 0 1 12 8 12 7 3 3 1 9 8 5 Real Sociedad RSO = 22 13 7 1 5 23 23 13 6 4 1 1 8 7 9 7 3 0 4 15 16 6 Sevilla SEV = 19 13 5 4 4 18 20 11 7 3 2 2 8 8 8 6 2 2 2 10 12 7 Racing RAC 3 17 13 5 2 6 20 32 14 7 4 2 1 14 13 3 6 1 0 5 6 19 8 Athletic ATH 1 16 12 4 4 4 15 12 11 7 3 2 2 11 6 5 5 1 2 2 4 6 9 Alavés ALA 3 16 13 4 4 5 18 18 13 7 4 1 2 14 7 3 6 0 3 3 4 11 10 Villarreal VIL 2 15 13 4 3 6 19 18 7 6 2 1 3 8 7 8 7 2 2 3 11 11 11 Espanyol ESP 2 15 13 4 3 6 14 14 5 6 1 2 3 6 7 10 7 3 1 3 8 7 12 RC Deportivo DEP 3 15 13 3 6 4 16 17 9 6 2 3 1 8 6 6 7 1 3 3 8 11 13 Osasuna OSA 3 15 13 4 3 6 13 23 12 7 3 3 1 6 4 3 6 1 0 5 7 19 14 Celta CEL 3 13 13 2 7 4 11 12 9 7 2 3 2 9 6 4 6 0 4 2 2 6 15 Rayo Vallecano RAY 1 12 12 3 3 6 15 22 10 6 3 1 2 9 8 2 6 0 2 4 6 14 16 Valencia VCF 3 12 13 3 3 7 9 20 2 7 0 2 5 3 14 10 6 3 1 2 6 6 17 Getafe GET 2 12 13 3 3 7 8 21 12 7 3 3 1 8 7 0 6 0 0 6 0 14 18 Levante LEV 1 11 12 2 5 5 16 21 7 5 2 1 2 13 12 4 7 0 4 3 3 9 19 Elche ELC 1 10 12 2 4 6 14 20 1 6 0 1 5 4 14 9 6 2 3 1 10 6 20 Málaga MAL = 5 13 0 5 8 9 24 3 6 0 3 3 6 12 2 7 0 2 5 3 12

CampeónChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueDescenso