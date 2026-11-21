El delantero blanco volvió a salir en los últimos minutos del partidos, después del empate de Bellingham, para dar el triunfo a los de Mourinho que arreglaron así una primera parte muy pobre, donde Mbappé mandó un penalti a las nubes

El Real Madrid-Celta de Vigo estuvo precedido de un emotivo homenaje a Jesús de Miguel. Su padre, hermana y pareja saltaron al campo bajo un sentido aplauso de toda la grada para vivir un sobrecogedor minuto de silencio.

El pitido inicial dio paso al juego donde los hombres de Claudio Giráldez iba a dar la sorpresa con un golazo a los cinco minutos de partido. Jugada coral de los vigueses, con Moriba lanzando el ataque para Javi Galán, este habilitando a Williot y el sueco sacándose un pase de la muerte que conectó Pablo Durán ante la pasividad de la zaga blanca.

El delantero del Celta enmudecía al Santiago Bernabéu y pudo ser peor porque Williot dos buenas ocasiones. Una de ellas clarísima tras otra buena jugada trenzada en ataque, en esta ocasión por el lado derecho, pero el sueco no aprovechó la buena asistencia de Carreira y mandó su disparo al lateral de la red.

Poco después iba a tener otra frente a Courtois pero el belga salió para achicar y hacerse grande y con una mano salvadora evitar el segundo de los hombres de Claudio Giráldez. Sin embargo, la buena primera parte del Celta estuvo a punto de irse al traste tras un penalti de Javi Rodríguez sobre Mbappé.

El central celeste agarraba de la mano al francés cuando éste intentaba llegar a un pase de Diomande para disparar y Cordero Vega no dudó. El VAR lo certificó, pero Mbappé mandaba su lanzamiento a las nubes de forma inverosímil. Dudó y su disparo potente y centrado se fue muy alto.

Remontada blanca en la segunda parte

Con la ventaja del Celta llegó el partido al descanso así debió ser la regañina de José Mourinho porque sus jugadores salieron con otra marcha en la segunda parte. Con más verticalidad y más agresividad, provocando así más errores del Celta en su propio campo.

El técnico luso daba entrada a Vinicius, a Fede Valverde y a Marc Cucurella para hacer un once más reconocible y poco tardaría el conjunto blanco en lograr el tanto del empate. Una combinación entre Vinicius y Mbappé dentro del área para que el francés asistiera a Bellingham, que con un disparo potente y cruzado lograba batir la portería de Radu.

El Real Madrid lograba poner el empate en el marcador y por delante quedaba más de 20 minuto para lograr la remontada. Así, Mourinho quemó sus naves dando entrada a Endrick y a Carle Espí, y sería este último, ganando un balón por alto colgado por Vinicius, quien acabaría haciendo el 2-1 después de que Radu rechazara su remate de cabeza pero el esférico le volviera a caer a los pies para acabar remachando al fondo de las mallas.

Todos abrazaban a Espí, que una vez más volvía a detascar un partido para permitir al Madrid seguir con su buena racha liguera y empata momentáneamente con el Barça en el liderato.

- Ficha técnica:

Real Madrid: Courtois; Trent (Valverde, min. 57), Huijsen, Konaté, Carreras (Cucurella, min. 57); Camavinga (Carlos Espí, min. 79), Bernardo Silva (Vinícius, min. 57); Güler, Bellingham, Diomande (Endrick, min. 71); y Mbappé.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira, Burcio (Febas, min. 67), Moriba, Javi Galán (Javi Rueda, min. 76); Hugo Álvarez (Jutglà, min. 46), Pablo Durán (Iago Aspas, min. 76) y Swedberg (Driouech, min. 67).

Goles: 0-1 (6') Pablo Durán; 1-1 (66') Bellingham; 2-1 (85') Carlos Espí.

Árbitro: Adrián Cordero Vega. Amonestó con tarjeta amarilla al local Carlos Espí (min. 94) y a los visitantes Yoel Lago (min. 74) y Javi Rodríguez (min. 82).

Incidencias: partido correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Santiago Bernabéu ante unos 75.000 espectadores. Antes del inicio, se brindó un homenaje al futbolista fallecido Jesús de Miguel, en el que participaron su mujer, su hermana y su padre, junto a Florentino Pérez y los capitanes de ambos equipos, y se guardó un minuto de silencio.