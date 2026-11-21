Natan, Antony, Isco y Marc Roca resumen el sentir de todos los que sienten en verdiblanco﻿, pues ganaban El Gran Derbi una vez cumplido el tiempo reglamentario y tuvieron el triunfo "en la palma de la mano, muy cerquita", pero el tanto de Kike Salas, con error de Álvaro Valles, les deja "mucha frustración"

"Salimos con una sensación mala, como de derrota, a pesar que empatamos. De todas formas, seguimos arriba, estamos por encima de ellos, por encima de muchos equipos y peleamos por la Champions", apuntaba en la 'flash interview' de DAZN el MVP de ﻿El Gran Derbi﻿, un ﻿Natan de Souza que se alegraba por que su compatriota ﻿Antony Matheus dos Santos se quitara la espinita del gol: "Viene de algunos partidos un poco abajo, pero está trabajando mucho fuera y dentro del campo. Hoy marcó. Ahora, tenemos que trabajar para ganar el próximo partido". Además, rompía una lanza en favor de ﻿Álvaro Valles﻿, que falló en el 1-1 : "Viene haciendo una gran temporada. Ha ido a la selección hace poco. Un error no va a cambiar nada. Ha hecho paradas fundamentales para nosotros".

Antony, con sensación agridulce: "Cambiaría mi gol por la victoria del equipo"

"Ha sido una desolación muy fuerte que nos metan un gol al final del partido, pero seguimos, pues el martes tenemos un partido muy importante. Para mí es muy importante este gol, más en un partido como un derbi, pero lo cambiaría por la victoria del equipo. Es relevante por la secuencia de la temporada. Me exijo mucho, pero en este tiempo me pasó algo muy malo en casa que todos saben y me afectó mucho, pero no lo utilizo como una disculpa. Sigo trabajando mucho. Sé que cuando fiché por el Real Betis ayudé mucho al equipo. Me he reencontrado con el gol y ojalá sea el primera muchos", apuntaba ﻿Antony Matheus dos Santos en los medios oficiales del club verdiblanco.

El paulista, celebrando el 0-1. / Lince

Así, aunque es consciente de que esto no para y este lunes habrá que tomar un avión hacia ﻿Bratislava para visitar el martes al ﻿Slovan en la quinta jornada de la fase liga de la ﻿Champions League﻿, el '7' seguía con el partido ante el ﻿Sevilla FC en la cabeza, especialmente por el empate postrero de ﻿Kike Salas que les dejó sin dos puntos que ya saboreaban: "La verdad es que la sensación es de frustración, porque no vinimos a perder o empatar, sino con la mentalidad de ganar. Tuvimos mala suerte al final. Es una noche para lamentarnos, pero mañana es otro día y tenemos que cambiar la página para centrarnos en el martes, con un partido muy importante en la UCL".

Isco, durante el primer duelo cainita del curso. / Lince

El capitán, dolido: "Lo teníamos cerquita pese a no haber hecho un gran partido"

"Es jodido, porque lo teníamos ahí en la palma de la mano a pocos minutos del final. Nos vamos con una sensación agridulce, porque, a pesar de no haber hecho un gran partido, lo teníamos cerquita. Ahora, nada, a eguir trabajando, mejorando y a pasar página para pensar en el partido del martes, que es muy importante. Es verdad que a todos nos habría gustado sumar los tres puntos aquí, pero el fútbol no espera a nadie y nos tenemos que recuperar física y mentalmente para Bratislava, donde ganar sería un paso de gigante en la Champions League", apuntaba ﻿Isco Alarcón en la zona mixta del ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán ante los compañeros de RTV Betis.

Marc Roca: "Perder dos puntos así nos fastidia mucho"

"Esto nos deja una sensación muy amarga. Hemos ido de menos a más. En los primeros veinte minutos nos ha costado un poquito, pero en la segunda parte, sin generar muchas ocasiones, sí tuvimos el control del partido. Perder dos puntos así al final nos fastidia mucho. Queríamos los tres por lo que significa para nosotros, para la afición, pero tendremos otras oportunidades. El equipo está trabajando bien, trabajando duro; seguro que va a ser un gran año para todos", aseveraba el cuarto protagonista verdiblanco, sin contar a un ﻿Marc Bartra que se explayó contra el colegiado ﻿Sánchez Martínez﻿, un Marc Roca que cree que deben tomarse el tiempo justo para pasar página.

El de La Granada, pugnando con Stassin. / Lince

"Ahora estamos todos en el vestuario jodidos, con un mal sabor de boca. Pero nos viene una semana muy importante, primero en Bratislava para dar un paso adelante en la ﻿Champions League y, luego, en casa ante el Rayo Vallecano en ﻿LaLiga para hacer bueno este punto. El equipo está con ganas de más, es ambicioso. Sentimos que hemos perdido dos puntos, pero ya tenemos que pensar en el siguiente", concluía el pivote catalán, que recientemente estrenó convocatoria con la selección absoluta, tras proclamarse en ﻿2019 campeón de Europa sub 21 con el mismo ﻿Luis de la Fuente al frente y compañeros como ﻿Pablo Fornals﻿, ﻿Junior Firpo﻿, ﻿Dani Ceballos o ﻿Fabián Ruiz﻿.