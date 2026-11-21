La final de las ATP Finals 2026 la jugarán los dos grandes favoritos: Carlos Alcaraz y Alexander Zverev

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se jugarán el último título individual del año. Los dos grandes favoritos para alzar la Copa de Maestros se enfrentarán en Turín este domingo con el preciado trofeo de las ATP Finals en juego.

Español y alemán sólo se han enfrentado en una ocasión en toda la temporada. Fue en las semifinales del Open de Australia, hace once meses, y el triunfo fue para el tenista murciano en cinco sets.

Aquella victoria rompió la igualdad entre ellos, ya que ambos habían ganado seis veces en sus doce enfrentamientos previos. Mucho ha cambiado todo desde aquel partido, ya que las lesiones de Sinner y del propio Alcaraz han permitido a Zverev auparse a un número uno que, por aquel entonces, tenía el propio Alcaraz.

Carlos Alcaraz cuenta con la ventaja de haber ganado cuatro de los cinco últimos duelos en los que se han enfrentado. Sin embargo, las dos únicas veces en que se han visto las caras en este torneo bajo techo, la victoria fue para el alemán, la última, hace dos años.

Zverev es un maestro en estas condiciones y así lo lleva demostrando toda la semana, en la que no ha perdido un set. Ante Medvedev, en semifinales, ganó por 7-6 y 6-4. Alcaraz, por su parte, ha perdido su primer set en semis ante Ben Shelton y ha tenido mayor desgaste. Aunque también tendrá más horas de descanso que su rival, pues acabó casi seis horas antes de jugar y se habrá ido más temprano a dormir.

Alexander Zverev, en las ATP Finals 2026 / Imago

El tenista murciano está a las puertas de hacer historia. Sólo siete españoles, entre los que se incluye Carlos Alcaraz, han alcanzado en alguna ocasión la final de la Copa de Maestros: Manuel Orantes, Àlex Corretja, Carlos Moyà, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Rafael Nadal y el tenista murciano. Sólo Orantes y Corretja, los dos primeros, lograron alzar la Copa. El catalán lo hizo tras derrotar a un Carlos Moyà que ya nunca más volvería a jugar una final.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Alexander Zverev?

El partido entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, final individual de las ATP Finals 2026, se juega este domingo 22 de noviembre. El choque entre el murciano y el alemán comenzará no antes de las 18:00 horas en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de dos de sus canales: Movistar+ (dial 8) y Movistar+ Deportes 2 (dial 64).

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de las ATP Finals, con especial atención a lo que han estado haciendo los dos tenistas españoles: Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.