El español comenzó bien contra el tenista francés ya que ganó 4-6, pero el madrileño sucumbió en las siguientes mangas, encajó un doble 6-2, que lo tiene al borde de la eliminación del último torneo de la temporada

Rafa Jódar está al borde de la eliminación en las ATP Finals después de haber perdido también su segundo partido de la fase de grupos, esta vez contra Arthur Fils en tres sets. Un tropiezo que provoca que el español ya no dependa de sí mismo para estar en las semifinales. El madrileño tendrá que esperar los resultados en otros partidos, puede despedirse este martes, además de tener que derrotar a Ben Shelton﻿, el cual está en un gran momento de forma.

Los resultados que necesita Rafa Jódar para estar en las semifinales de las ATP Finals

Después de la derrota contra Arthur Fils, Rafa Jódar acumula en su casillero dos partidos perdidos en la fase de grupos de las ATP Finals. Es por ello que el español está prácticamente eliminado aunque aún mantiene un esperanza de estar en las semifinales del último torneo del año.

Rafa Jódar tiene que esperar que Alexander Zverev le gane a Ben Shelton por dos sets a cero en el partido que se disputa este martes por la noche. A ello hay que sumarle que Rafa Jódar tendrá que superar a Ben Shelton en dos sets el próximo jueves y al mismo tiempo esperar que Alexander Zverev derrote a Arthur Fils en dos mangas.

Rafa Jódar, durante el partido que perdió contra Arthur Fils en las ATP Finals. / IMAGO

De este modo, Rafa Jódar se puede decir que está virtualmente eliminado de las ATP Finals. Torneo que ha jugado a sus 20 años y a pesar de haber sido su primera temporada en el circuito ATP lo cual habla muy bien del nivel de juego del español que tendrá que seguir trabajando para poder competir contra los mejores tenistas del mundo. Ha quedado demostrado en este campeonato que a Rafa Jódar le falta aún un punto para luchar conta la élite del tenis mundial.

Rafa Jódar, de más a menos contra Arthur Fils

El partido entre Rafa Jódar y Arthur Fils comenzó muy igualado y sólo se desniveló en el primer set en los últimos juegos. El español se puso 5-4 arriba y le rompió el servicio a su rival para hacerse con el primer set.

Todo cambió en la segunda manga, el francés se recompuso y dominó la segunda manga. Fue solvente con los puntos ganados en el primer saque y neutralizó tres servicios de Rafa Jódar, que con 4-1 para su rival, tuvo que pedir una pausa médica. Remó a contracorriente ante un Arthur Fils que respondió con golpes milimétricos, pero Rafa Jódar se mostró mermado físicamente. Tras una hora y veintidós minutos, el duelo se fue al tercer set.

Aprovechando el bajón físico de Rafa Jódar, Arthur Fils se lanzó a por una victoria que le pondría en lo alto de la carrera por las semifinales. Rafa Jódar no se rindió, tiró de coraje, de garra e intentó la épica, pero no pudo hacer nada ante el francés que se llevó el último set por 6-3, y la victoria por tanto. Una derrota que deja a Rafa Jódar prácticamente eliminado, salvo milagro, de las ATP Finals.