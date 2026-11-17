El Stuttgart también sigue los pasos del delantero noruego, que apenas ha disputado 155 minutos esta temporada y que todo apunta a que podría cambiar de aires en el mercado invernal

La Juventus ha vuelto a la carga por Alexander Sorloth﻿. El delantero noruego tiene cada vez más pretendientes de cara al mercado invernal, aunque su futuro en el Atlético de Madrid dependerá de las condiciones que lleguen desde Italia y Alemania﻿, principalmente.

La falta de protagonismo del atacante en este primer tercio de temporada ha reactivado el interés de varios clubes que ya le rondaron el pasado verano, aunque ahora se busca una fórmula de negociación que los dirigentes rojiblancos tendrán que aceptar.

La Juventus solo contempla una fórmula para fichar a Sorloth

El club turinés ya tanteó la incorporación de Sorloth el pasado verano, pero entonces no consiguió convencer al Atlético. Ahora, con Luciano Spalletti todavía interesado en reforzar su ataque, la 'Vecchia Signora' vuelve a colocar al noruego entre sus objetivos para enero. El técnico italiano ya habría contactado con el futbolista meses atrás, trasladándole la posibilidad de disfrutar de más minutos de los que estaba teniendo en el Metropolitano.

Sin embargo, hay una condición que marca cualquier tipo de acercamiento. Según informa Tuttosport, la Juventus pretende negociar una cesión con opción de compra obligatoria ﻿el próximo verano. Esta fórmula le permitiría aplazar el desembolso hasta junio y evitar una inversión inmediata de gran calibre.

La postura económica del club italiano explica sus exigencias. La entidad lleva varias temporadas registrando pérdidas y, según los datos publicados por Calcio e Finanza﻿, el último ejercicio se cerró con un déficit de 63 millones de euros. En ese contexto, la dirección deportiva encabezada por Marcos Ottolini no contempla afrontar una operación de gran coste en enero.

El problema es que el Atlético ya puso precio a su delantero cuando recibió el interés de la Juventus en verano. La cantidad que se manejó entonces rondaba los 40 millones de euros, una cifra que los italianos no estaban dispuestos a alcanzar entonces ni mucho menos ahora. Ahora queda por ver si el club rojiblanco aceptaría una salida aplazada o si exige otro tipo de garantías económicas para hacer viable la operación.

Alexander Sorlorth es uno de los objetivos prioritarios de la Juventus en el mercado invernal. / IMAGO

El Stuttgart también le sigue los pasos

La Juventus no es el único club que permanece atento a la situación de Sorloth. Desde Alemania, el Stuttgart también ha puesto sus ojos en el atacante, al que conoce de su etapa en la Bundesliga y al que considera una alternativa para reforzar su delantera en el mercado invernal.

El conjunto alemán necesita mejorar sus prestaciones ofensivas para acercarse a los puestos de Champions. Sus incorporaciones del pasado verano, Leo Sauer y Dzenan Pejcinovic, todavía no han respondido a las expectativas en la Bundesliga. El primero llegó procedente del Feyenoord por unos 15 millones de euros y el segundo, internacional sub-21 alemán, costó alrededor de 25 millones. Ninguno ha conseguido estrenarse como goleador en el campeonato liguero.

El rendimiento de Ermedin Demirovic﻿, que suma cinco tantos en Bundesliga y cuatro en Champions, tampoco despeja todas las dudas sobre el futuro del ataque del Stuttgart, que busca alternativas para la segunda mitad del curso.

Sorloth, sin goles y con muy poco protagonismo en el Atlético

El contexto deportivo del noruego ayuda a entender que su nombre haya ganado fuerza en el mercado. Sorloth sufrió una lesión durante la pretemporada y no pudo debutar hasta el 10 de octubre, en el encuentro frente al Alavés. Desde entonces ha participado en seis partidos oficiales, cuatro de Liga y dos de Champions, con un balance de apenas 155 minutos y ningún gol.

Alexander Sorloth lamenta una ocasión fallada en el partido contra el FC Barcelona. / IMAGO

Cierto es que su rendimiento viene condicionado por los problemas físicos, pero también es consciente de que ha visto todavía más reducido su peso en los planes de Simeone. A sus 30 años, cumplirá 31 en diciembre, y tiene contrato con el Atlético hasta 2028﻿.

No existe negociación avanzada ni mucho menos cerrada, tampoco una oferta sobre la mesa, pero el Atlético contempla su marcha al saber que hay varios clubes interesados pendientes de su situación. Simeone tendrá la última palabra y deberá decidir si le interesa desprenderse de un potencial goleador con rol de revulsivo en plena temporada o si prefiere mantenerlo hasta junio.